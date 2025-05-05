Mobil teknoloji dünyası nefesini tuttu, gözler Samsung‘un yeni harikası Samsung Galaxy S25 Edge modeline çevrildi. Cihazla ilgili detaylar ve fiyat bilgileri sızdırılmaya başlandı. Güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre, Samsung Galaxy S25 Edge, hem tasarımı hem de üstün donanım özellikleriyle akıllı telefon pazarında dengeleri değiştirmeye geliyor. Peki Galaxy S25 Edge özellikleri neler olacak? Galaxy S25 Edge fiyatı ne kadar olacak?

Galaxy S25 Edge Özellikleri Neler Olacak?

Sızdırılan bilgilere göre, Samsung Galaxy S25 Edge, zarafeti ve sağlamlığı bir arada sunacak bir tasarıma sahip olacak. Cihazın dikkat çekici şekilde sadece 5,85 mm inceliğinde olacağı ve çerçevesinde dayanıklılığıyla bilinen titanyum malzemenin kullanılacağı konuşuluyor.

Ön ve arka panelinin camdan oluşacağı, arka yüzeyin Corning Gorilla Glass Victus 2, ön panelin ise çizilmelere karşı ekstra dirençli Gorilla Glass Ceramic 2 ile korunacağı belirtiliyor. Bu detaylar, Samsung Galaxy S25 Edge modelinin premium hissini ve dayanıklılığını pekiştiriyor.

Cihazda 6,7 inç boyutunda, canlı renkler sunan bir AMOLED ekran yer alması bekleniyor. 3120 × 1440 piksel gibi yüksek bir çözünürlüğe ve 120 Hz akıcı yenileme hızına sahip olacağı söylenen bu ekran, görsel deneyimi zirveye taşıyacak. Güvenlik önlemi olarak ise ekrana entegre edilmiş hızlı ve güvenilir bir ultrasonik parmak izi sensörü, Samsung Galaxy S25 Edge kullanıcılarını bekliyor olacak.

3.900 mAh kapasiteli bataryanın ise gün boyu kullanım sunması ve kablosuz şarj desteğiyle gelmesi bekleniyor. Bu donanım paketi, Samsung Galaxy S25 Edge‘in en yoğun kullanım senaryolarında bile akıcı bir deneyim sunacağını vadediyor.

Performans kanadında ise S25 Edge, gücünü en yeni nesil işlemcilerden alacak. Cihazın kalbinde, yüksek işlem gücü ve verimlilik sunması beklenen Snapdragon 8 Elite yonga setinin bulunacağı iddia ediliyor. Bu güçlü işlemci, tam 12 GB RAM ile desteklenecek ve kullanıcılara 256 GB veya 512 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunulacak.

Arka kamera kurulumunda, optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğine sahip, f/1.7 diyafram açıklığında ve tam 200MP çözünürlüğünde devasa bir ana sensör bulunacak. Bu sensörün, Samsung‘un Ultra serisindeki modellerde kullandığı 1/1.3 inç boyutunda olduğu ve kayıpsız 2x yakınlaştırma yeteneği sunduğu belirtiliyor.

Ana kameraya, f/2.2 diyaframlı 12MP çözünürlüğünde bir ultra geniş açılı lens eşlik edecek. Cihazın ön tarafında ise f/2.2 diyafram açıklığına ve 1/3.2″ S5K3LU sensöre sahip 12MP‘lik bir selfie kamerası görev yapacak. Bu etkileyici kamera sistemi, S25 Edge‘in mobil fotoğrafçılıkta iddialı bir oyuncu olacağını gösteriyor.

Yazılım cephesinde ise S25 Edge, en güncel mobil deneyimi sunmak üzere Android 15 işletim sistemi ve bunun üzerinde çalışan One UI 7 arayüzü ile gelecek. Cihazda ayrıca suya ve toza karşı dayanıklılık sağlayan IP68 sertifikası, en yeni kablosuz bağlantı standartları olan Bluetooth 5.4 ve Wi-Fi 7 gibi özellikler de bulunacak.

Kullanıcı deneyimini daha akıllı hale getirecek yapay zeka destekli özellikler de Samsung Galaxy S25 Edge‘in yazılım paketinde yer alacak. Tüm bu özelliklere rağmen cihazın sadece 163 gram ağırlığında olması bekleniyor.

Sızdırılan Galaxy S25 Edge Teknik Özellikleri

İncelik: 5,85 mm

Malzeme: Titanyum çerçeve, Cam ön/arka ( Gorilla Glass Ceramic 2 ön, Victus 2 arka)

çerçeve, Cam ön/arka ( ön, arka) Ekran: 6,7 inç AMOLED , 3120×1440 piksel, 120Hz , Ultrasonik parmak izi sensörü

, piksel, , İşlemci: Snapdragon 8 Elite

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

/ Batarya: 3.900 mAh , Kablosuz şarj

, Arka Kamera: 200MP ana ( OIS , f/1.7, 1/1.3″) + 12MP ultra geniş (f/2.2)

ana ( , f/1.7, 1/1.3″) + (f/2.2) Ön Kamera: 12MP (f/2.2, 1/3.2″ S5K3LU)

(f/2.2, 1/3.2″ S5K3LU) İşletim Sistemi: Android 15 , One UI 7

, Diğer: IP68 , Bluetooth 5.4 , Wi-Fi 7 , Yapay Zeka araçları, 163 gr

, , , Yapay Zeka araçları, Renkler: Titanium Jet Black, Titanium Icy Blue, Titanium Silver

Galaxy S25 Edge Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung Galaxy S25 Edge hakkında en çok merak edilen detaylardan biri de şüphesiz fiyatı. Sızan bilgilere göre cihazın Avrupa pazarındaki fiyatlandırması da belli olmaya başladı. Almanya’da Samsung S25 Edge‘in 256 GB depolama alanına sahip versiyonunun 1.249 euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor. Daha yüksek depolama isteyen kullanıcılar için 512 GB‘lık modelin fiyatı ise 1.369 euro olarak belirlenmiş durumda. Bu fiyatlar, Samsung Galaxy S25 Edge‘in üst segment bir cihaz olarak konumlandırılacağını açıkça ortaya koyuyor.

İlginizi Çekebilir: One UI 7 pil ömrü konusunda geride kaldı! Samsung Android 15 pil sorunu gündemde!

Siz Samsung Galaxy S25 Edge hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.