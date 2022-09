Geçen yıl Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Chine Telecom ortaklığı ile W22 isimli katlanabilir bir telefon çıkarmıştı. Bilmeyenler için W22, yalnızca Çin’de satılan Galaxy Z Fold 3 modelinin tasarım olarak lüks versiyonu. Bugün çıkan haberlere göre yine Samsung ve Chine Telecom ortaklığı ile Çin için bir Galaxy Fold 4’ün özel bir versiyon üretilecek. Yeni katlanabilir telefon W22’inin halefi olarak W23 adı altında çıkacak. Cihaz Çin’in elektronik sertifika platformu TENAA’da görüldü ve sertifika içinde belirtilen özellikler gün yüzüne çıktı.

İçindekiler Samsung W23 Hakkında Bilinen Tüm Bilgiler

Samsung W23 Hakkında Bilinen Tüm Bilgiler

Sertifika listesi telefonun 5 adet kameraya sahip olacağını ve 4320 mAh değerinde bir lityum polimer pil ile geleceğini belirtiyor. Ayrıca telefon 5G bağlantı hızını da destekleyecek. Katlanabilir cihazın arkasında 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş sensör ve yine 12 MP tele foto kameradan oluşan üçlü bir kamera modülü bulunacak. Ön kamera 10 MP bir üniteye ve 4 MP bir ekran altı ünitesine sahip olacak.

Popüler sızdırmalarıyla ünlü Ice Universe, kısa bir süre önce Samsung’un Çİn özelinde ürettiği yeni telefonu W23 hakkında bir tanıtım posteri yayınladı. Postere göre, denildiği gibi cihaz, özel bir Galaxy Z Flip 4 olacak ve W23 Flip isimli bir telefon ile de beraber tanıtılacak. Her iki cihazın da altın menteşelere sahip olması ve arkalarında ‘Heart To The World’ yazan bir logo ile gelmesi bekleniyor. Cihazın TENAA sertifikası aldığını düşünürsek, lansman tarihinin yakında olduğunu söyleyebiliriz. Cihazların lüks tasarımları sebebi ile piyasanın çok üstünde fiyatlandırılacağını belirtmekte fayda var.

İlginizi çekebilir: En İyinin, En İyisi Olabilir! | Samsung Galaxy Z Fold4 Kutu Açılışı