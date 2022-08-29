Güney Koreli elektronik devi Samsung’un Temmuz ayında Galaxy XCover 6 Pro ile birlikte Galaxy Tab Active 4 Pro’yu duyurması gerekiyordu. Şirket bu gecikme ile alakalı bir açıklama yapmasa da yeni cihaz bu ay itibariyle FCC sertifikalarını tamamladı. Bu durum tabletin yakında raflarda yerini alacağının büyük bir göstergesi. Şirketin yeni akıllı cihazı bir kaç hafta önce de çeşitli sertifikaları dijitalde açıklanmıştı. Şimdi gelin bu bilgiler üzerinden yeni Galaxy Tab Active 4 Pro tableti hakkında bildiklerimizi derleyelim.

Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro’nun Bilinen Tüm Özellikleri

FCC listesindeki belge içeriklerinde Galaxy Tab Active 4 Pro için teknik açıdan sadece Wi-Fi bilgileri mevcut. Ayrıca seri ile beraber gelecek ikinci modelin 5G bağlantı hızına sahip olacağı belirtilmiş. Bununla beraber liste , 25W hızlı kablolu şarj desteğini resmi olarak doğruluyor. FCC, tabletin bir MicroSD kart yuvasına sahip olacağını ve hatta NFC ile geleceğini belirtiyor.

Önceki bulgulara göre, yaklaşmakta olan Galaxy Tab Active 4 Pro , bir Qualcomm Snapdragon 778G SoC tarafından desteklenecek. Yazılım cephesinde, Android 12L ile beraber çalışılacak. Resmi tanıtım afişine göre tablet, Samsung’un çoğu tableti gibi Stylus girişi desteğine sahip olacak. Şirketin önceki dayanıklı tabletlerine benzer şekilde, bu tablet de özelleştirilebilir fiziksel tuşlarla gelebilir. Ürünün fiyatı ve kutu içeriği hakkında bilgiler maalesef çok kısıtlı. Temmuz ayındaki gecikme ile beraber cihazın tam olarak ne zaman kullanıcıların beğenisine sunulacağı belirsizliğini koruyor. Birden fazla büro tarafından sertifikalarını tamamlayan tablet, Eylül ayında raflara yerleştirilebilir.

Samsung ile ilgili diğer haberlerimiz: