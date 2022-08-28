Veri güvenliği çok önemli bir konu ve Samsung Almanya bunu ciddiye alıyor. Şirket, bir müşterisinden Samsung 980 Pro SSD‘yi bir matkap veya çekiç kullanarak RMA (Mal İade İzni) yoluyla iade etmeden önce imha etmesini istedi.

Samsung Magician’da yapılan bir tanı taraması, söz konusu sürücünün çeşitli NAND flaş hatalarıyla başarısız olduğunu ortaya çıkardı. Kullanıcı Igor’s Lab’e göre, RMA normal şekilde başladı ve süreç için gerekli bilgileri istedi. Bir sonraki adım SSD’yi iade etmekti, ancak müşteri sürücüyü olduğu gibi teslim etmek istemedi.

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Yazılı bir açıklama yaptıktan sonra Samsung, kişinin “SSD’yi bir çekiçle parçalamasını” istedi ve eylemi kanıtlamak için fotoğraf veya video gönderdi. Bu şekilde, verilere fiziksel olarak erişmek imkansız hale getirecektir.

RMA politikası kabul edildi ve Igor’s Lab, YouTube’da bir video bile yayınladı.

Veri güvenliğini sağlamak için bu biraz aşırı işlemden sonra SSD sürücüsü Samsung’a geri gönderildi.

Techspot, daha önce kullanılmış bir SSD’yi iade eden veya satan herkese, sürücüdeki tüm verileri kalıcı olarak kaldırmak için silme araçlarını kullanmasını bile tavsiye ediyor.

Kaynak: Techspot