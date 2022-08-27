Samsung’un 17 veya 19 Ekim’de cihazları için One UI 5.0 arayüzlü Android 13’ü piyasaya sürebilir. Bilgi @SuperRoader tarafından sızdırıldı. Twitter’da yapılan yayına göre Galaxy S22 hattı güncellemeye sahip ilk ürün olacak.

Bilgiler doğruysa One UI 5.0 ile Android 13’ü alan ilk cihazlar Galaxy S22, S22+ ve S22 Ultra olacak. Şirket, elbette, Galaxy S21 serisindekiler gibi diğer modeller için de güncellemeyi daha sonra yayınlayacak.

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OneUI 5.0 officially opens on October 17 or 19. Galaxy S22 series.

Android 13(T OS) too.#OneUI5 pic.twitter.com/cnmKcMquv4 — SuperRoader (@RoderSuper) August 26, 2022

Samsung, akıllı telefonları ve tabletleri için Android güncellemesini ne zaman yayınlayacağını henüz onaylamadı veya ayrıntı vermedi.

Şirket One UI 5’in ikinci beta sürümünü yayınlamıştı. Hala geliştirme aşamasında olan güncelleme, “Onarım Modu”na ek olarak uygulamalar veya kaynaklar öneren Akıllı Öneriler Widget’ı gibi yeni özellikleri tanıttı.