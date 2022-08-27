Samsung, AMD ile işbirliği içinde mobil GPU’lar geliştirmeye devam etmek istiyor. Güney Koreli şirket, mobil GPU’ların amiral gemisi akıllı telefon pazarında tüketiciler arasında belirleyici bir faktör olduğunu ve geleceğin AR ve VR pazarı için önemli hale geleceğini belirtiyor.

Güney Koreli şirket, işlemci bölümünün mevcut durumunu açıkladığı bir vizyon açıklamasında açıklama yaptı. Bu vizyon metninde AMD ile iş birliği tartışılıyor ve Samsung bunu sürdürmeyi planladığını söylüyor. Samsung, Amerikan firması ile birlikte geliştirdiği Xclipse 920 GPU ile bu yılın başında Exynos 2200’yi tanıtmıştı. Bu mobil GPU, AMD’nin RDNA 2 mimarisine dayanmaktadır ve Samsung’un 4nm işlemine dayanmaktadır. Mobil grafik yongası, ışın izlemeyi ve değişken oranlı gölgelemeyi destekliyor.

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Exynos 2200’ün piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra, entegre GPU’nun Snapdragon 888 ile rekabet edebileceği, ancak yine de Apple’ın A15 işlemci GPU’sunun performansının gerisinde kaldığı ortaya çıktı. Snapdragon 8 Gen 1, yeni Xclipse GPU ile GPU testlerinde Exynos 2200’ye göre önemli ölçüde daha iyi sonuçlar elde etti.

AMD ile çalışmaya devam etme arzusuna rağmen, yakında çıkacak olan Galaxy S23 cihazlarında AMD GPU’lu işlemci yer almayacak gibi görünüyor. Temmuz ayının başında analist Ming-Chi Kuo, bu cihazların yalnızca Qualcomm işlemcilerinde çalışacağını duyurdu. Samsung’un geliştireceği Exynos 2300, Snapdragon muadili ile rekabet edemeyebilir.

Bununla birlikte, mobil GPU bölümü Samsung için önemini koruyor. Topman Sungboem Park, vizyon metninde, yeni bir amiral gemisi akıllı telefon için pazara giren tüketicilerin, böyle bir cihazın grafik performansına dikkatlerini çekeceğini belirtiyor. Adama göre, oyun performansı farklılaştırıcı faktörlerden biri haline geliyor. Park’a göre, mobil GPU’lar da AR ve VR bağlamında giderek daha önemli hale gelecek.