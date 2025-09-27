Not: Bu videodaki ürün GIGABYTE Türkiye tarafından tedarik edilmiştir.

İlginizi çekebilir; Google Maps Türkiye haritası güncellendi!

Gigabyte G25F2 oyuncu monitörü, rekabetçi oyunculara hitap eden kompakt tasarımı ve yüksek performanslı panel özellikleriyle öne çıkıyor. 24,5 inç boyutunda Full HD çözünürlük sunan bu model, 556,9 x 498,3 x 187,5 mm ölçüleri ve 4,34 kg ağırlığı ile masaüstünde fazla yer kaplamadan ideal kullanım sağlıyor. Hem e-spor oyuncuları hem de hızlı aksiyon gerektiren oyun türleri için geliştirilen bu monitör, boyut ve ergonomi anlamında kullanıcı dostu bir seçenek oluşturuyor.

Ekran tarafında Gigabyte G25F2, IPS panel yapısıyla geniş görüş açıları ve doğru renkler sunuyor. 200 Hz yenileme hızı ve 1 ms (GTG) tepki süresi sayesinde akıcı bir deneyim sağlayan monitör, özellikle FPS, MOBA ve rekabetçi oyunlarda fark yaratıyor. %120 sRGB renk kapsamı ve HDR10 desteği ile görüntü kalitesini üst seviyeye taşıyor. 300 nit parlaklık, günlük kullanım için yeterli olurken, AMD FreeSync Premium teknolojisi sayesinde ekran yırtılmaları ve takılmalar ortadan kalkıyor. Böylece oyuncular her sahnede daha net, daha pürüzsüz bir deneyim elde ediyor.

Gigabyte G25F2’nin öne çıkan yanlarından biri de göz sağlığı odaklı yapısı. Eyesafe 2.0 sertifikalı ekran, mavi ışığı azaltarak uzun süreli kullanımlarda göz yorgunluğunu minimuma indiriyor. Ergonomik tasarımı ise farklı kullanım senaryolarına uyum sağlıyor: +21°/-5° eğim, ±15° dönme, 130 mm yükseklik ayarı ve 90° pivot özelliği sayesinde monitör hem oyun hem de iş için esnek bir çözüm sunuyor. Özellikle dikey kullanım, yazılım geliştirme ya da içerik takibi yapan kullanıcılar için büyük kolaylık sağlıyor.

Bağlantı seçenekleri tarafında Gigabyte G25F2, 2 adet HDMI 2.0, 1 adet DisplayPort 1.4 ve kulaklık çıkışı ile temel ihtiyaçları karşılıyor. HDMI 2.1 bulunmaması geleceğe dönük bir eksiklik gibi görünse de, sunduğu fiyat/performans dengesiyle bu monitör özellikle 200 Hz yüksek tazeleme hızı arayan oyuncular için oldukça cazip bir alternatif. Genel olarak bakıldığında Gigabyte G25F2, rekabetçi oyunlarda avantaj sağlayan hız, renk doğruluğu ve ergonomiyi bir araya getirerek oyuncular için güçlü bir seçenek oluşturuyor.