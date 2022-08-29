Samsung, S22 ailesini 2022 Ocak’ta piyasaya sürmüştü. Bu tarihten itibaren cihazlara birçok yazılım güncellemesi sundu. Marka bu yazılım güncellemeleri ile cihazları daha optimize hale getirdi.

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Güney Koreli firma bugün yaptığı bir açıklamada Galaxy S22 serisi için yeni yazılım güncellemesi geleceğini, bu güncellemenin S22 serisinin kameralarına bir dizi iyileştirme getireceğini duyurdu.

İlk geliştirme QR okuyucu için. QR okuyucu artık daha geniş bir alanı tarayabilecek. Bu sayede taratacağınız QR kodu daha rahat taratabileceksiniz.

Buna ek olarak cihaz, fotoğrafın içerisindeki QR kodu artık daha kolay bulabilecek. QR kod bulunamazsa el ile müdahale edilebilecek.

Samsung Hyperlapse çekim içinde bir geliştirme sunmuş. Artık Hyperlapse video çekerken 3x zoom yapılabilecek.

Bunun dışında Samsung HDR performansı ve yapay zeka tarafında da iyileştirmelere gittiğini söyledi. Siz S22 ailesinin kamera güncellemesi hakkında ne düşünüyorsunuz, yorumlardan bizimle paylaşmayı unutmayın.