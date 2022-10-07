Apple ve Google’ın yeni amiral gemisi akıllı telefon modellerini tanıtmasının ardından, gözler diğer teknoloji devi Samsung’un sonraki amiral gemisi akıllı telefon serisi olan Galaxy S23 ailesine çevrilmişti. Hakkında birçok iddia bulunan serinin, şimdi de renk seçenekleri ortaya çıktı.

Ekran Tedarik Zinciri Danışmanları (Display Supply Chain Consultants/ DSCC) başkanı Ross Young’ın Twitter hesabından yaptığı paylaşıma bakılırsa, Samsung yeni nesil amiral gemisinde beklenenden daha az renk seçeneği sunacak!

Dört Farklı Renk Seçeneğiyle Geliyor!

Ross Young tarafından paylaşılan bilgilere bakılırsa, Samsung’un sonraki amiral gemisi serisinde bej, siyah, yeşil ve açık pembe renk seçeneği sunulacak.

Bu renk seçeneklerinden iki tanesinin daha sade olduğunu, diğer ikisininse nispeten daha canlı renkler olduğunu söylemek mümkün.

Her ne kadar dört renk seçeneği yeterli görünse de, bu sayının Galaxy S22 serisinde sunulan renk seçeneği sayısıdan daha az olduğunu söylemek mümkün. Öyle ki, Galaxy S22 serisinde siyah, beyaz, krem, yeşil, gri, altın ve kırmızı olmak üzere 7 farklı renk seçeneği bulunuyordu.

Ross Young genelde iddialarında isabetli olsa da, paylaşılan bilgilerin henüz yalnızca iddia düzeyinde olduğunu ve S23 serisinin tanıtılmasına 2 aydan daha fazla süre kaldığını söylemeliyiz.

200 MP kamera, daha büyük batarya, gelişen parmak izi sensörü, Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti gibi önemli iyileştirmeleri bünyesinde barındırması beklenen seri hakkında daha fazla bilgi geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy S23 serisinde hangi renk seçenekleri sunulmalı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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