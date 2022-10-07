Geçtiğimiz aylarda sizlere Apple’ın giriş seviye iPad modelinde tasarım değişikliğine haberini paylaşmıştık. O zamandan günümüze kadar gelen bütün haberler, 10. Nesil iPad’in firmanın diğer bütün iPad’lerde kullandığı tasarım diline geçiş yapacağını gösteriyordu.

Son olarak Amazon Japonya’da ortaya çıkan ve 10. Nesil iPad için üretilen ESR markalı kılıflar ile tasarım değişikliğinin doğrulandığını söylemek mümkün!

Diğer Modellerdeki Yuvarlak Hatlı Tasarım Diline Geçiliyor!

Apple’ın son olarak 2021 yılının Eylül ayında yenilediği giriş seviye iPad modeli, tasarım olarak 2018 yılında tanıtılan 6. Nesil iPad’e büyük bir benzerlik gösteriyordu. Modası geçmiş diyebileceğimiz bu tasarım, herhangi bir araştırma geliştirme süreci gerektirmediği için cihazın fiyatının belirli bir seviyede tutulmasına yardım etse de, birçok kullanıcı giriş seviye modelin tasarımından şikayetçiydi.

Amazon Japonya’da ortaya çıkan 10. Nesil iPad kılıfı görselleri, Apple’ın sonunda bu konuda bir adım attığını ve giriş seviye iPad’de bir tasarım değişikliğine gidileceğini doğrular nitelikte.

Öyle ki, cihazın tasarımının 4. Nesil ve 5. Nesil iPad Air modelleriyle neredeyse aynı olduğu görülüyor. Yuvarlak hatlara sahip olan bu tasarım dilinin daha modern göründüğünü söylemeliyiz.

Tasarımdaki en büyük değişikliklerden birinin de Touch ID olarak adlandırılan parmak izi doğrulama sisteminde olacağını söylemek mümkün. Görsellerde, cihazın ön kısmında herhangi bir tuş görünmüyor. Bu da Touch ID sisteminin, iPad Air’da olduğu gibi güç tuşuna konumlandırılacağı anlamına geliyor.

Ayrıca kılıfın üst kısmında bir boşluk da bırakılmış. Bunun 2. Nesil Apple Pencil’ın manyetik olarak şarj olabilmesi için bırakıldığı düşünülüyor.

Önceki modellerde 1. Nesil Apple Pencil desteği bulunuyordu ve Apple’ın bu kalemi cihazın Lightning girişi üzerinden şarj oluyordu. Yeni nesil kalem ise herhangi bir bağlantıya ihtiyaç duymadan, cihaza manyetik olarak tutunarak şarj olabiliyor.

Bunun yaklaşık olarak 10 yıldan sonra giriş seviye iPad tasarımındaki en büyük değişim olduğunu söyleyebiliriz.

Bu Yılın Sonunda Tanıtılabilir!

Apple’ın yeni nesil iPad’i ne zaman tanıtıacağı hakkında birçok farklı iddia bulunuyor. Bunların çoğunun, Bloomberg’den Mark Gurman’ın da altını çizdiği 2022 yılının sonlarına işaret ettiğini söylemek mümkün.

A14 Bionic işlemciye gelmesi beklenen 10. Nesil iPad, tasarım değişikliğiyle beraber önemli bir satış başarısı yakalayabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple’ın 10.Nesil iPad modelindeki tasarım değişikliği kararı doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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