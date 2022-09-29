Samsung Galaxy S23 Ultra’nın görselleri ortaya çıkmıştı. Şimdi Hollandalı bir siteden gelen yeni bir rapor, telefonun eski Ultra modellerindeki 108MP’den farklı olarak 200MP’lik bir kameraya sahip olacağını işaret ediyor. Telefonun 200MP kamerasına ilişkin söylentiler Mayıs ayında Kore’de ortaya çıkmıştı.

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Samsung geçtiğimiz günlerde ISOCELL HP3 sensörünü tanıttı, ancak moto X30 Pro / motorola edge 30 ultra hala geçen yıl tanıtılan ISOCELL HP1 sensörünü kullanıyor. Önümüzdeki hafta tanıtılacak olan Xiaomi 12T Pro da 200MP sensöre sahip olacak. Samsung Galaxy S23 Ultra’nın hangi sensörü kullanacağı belli değil.

Telefonun selefiyle aynı ultra geniş, 10MP telefoto ve 10x optik yakınlaştırma için 10MP Periskop lensini koruyacağı söyleniyor, ancak herhangi bir iyileştirme olup olmayacağı belli değil.

Son raporlara göre Samsung’un S23 serisini Galaxy S22 serisinden birkaç hafta önce tanıtması bekleniyor.