Apple, her yıl mayıs ayında iPhone, iPad ve Mac için hazırladığı erişilebilirlik yeniliklerini ön izleme olarak paylaşıyor. Bu duyurular, Global Accessibility Awareness Day öncesinde geliyor ve şirketin bir sonraki büyük yazılım sürümlerine dair ipuçları veriyor. Bu yıl öne çıkan başlıklardan biri, iOS 27 sesle kontrol tarafında doğal dil desteği oldu. Peki bu değişiklik, Apple Intelligence ile gelecek Siri güncellemesi için nasıl bir işaret veriyor?

iOS 27 sesle kontrol için Apple Intelligence desteği ne getiriyor?

iOS 27 sesle kontrol kapsamında gelen yenilik, iPhone ve iPad’deki Voice Control özelliğini doğal dile daha açık hale getiriyor. Apple, bu güncellemenin aracı “her zamankinden daha sezgisel” yapacağını söylüyor.

Yeni sistemle kullanıcıların ekrandaki düğmeleri, menüleri veya kontrolleri tek tek etiketleri ezberlemeden sesli komutla tarif etmesi mümkün olacak. Yani eski kullanımda gereken tam adlar, numaralar ya da kısa tanımlar yerine, günlük dilde kurulan cümleler yeterli olacak.

Şirketin verdiği örnekler de bunu net gösteriyor. Kullanıcılar Apple Maps içinde Apple Intelligence destekli Voice Control ile “en iyi restoranlar rehberine dokun” ya da Files uygulamasında “mor klasöre dokun” gibi komutlar verebilecek.

Bu yaklaşım özellikle erişilebilirlik tarafında önemli. Görsel arayüzdeki öğeleri isimleriyle hatırlamakta zorlanan kullanıcılar için ekranla etkileşim daha akıcı hale geliyor. Aynı zamanda bu yapı, sesli komutların yalnızca yardımcı bir özellik olmaktan çıkıp daha kapsamlı görev yönetimine evrilebileceğini de gösteriyor.

iOS 27 sesle kontrol teknik ayrıntıları

Apple, özelliğin Apple Intelligence ile çalışacağını açıkladı.

Komutlar artık tam etiket adı yerine serbest ifadelerle verilebilecek.

Örnek kullanım alanları arasında Apple Maps ve Files uygulaması yer alıyor.

İlk aşamada desteklenecek diller arasında İngilizce bulunuyor.

Başlangıç bölgeleri olarak ABD, Kanada, Birleşik Krallık ve Avustralya açıklandı.

Bu yenilik, Apple’ın WWDC 2024’te duyurduğu daha kişisel Siri vizyonuyla da örtüşüyor. Şirket o dönemde Siri’nin ekrandaki içerikleri anlayabilen bir yapıya kavuşacağını söylemişti. Bu da asistanı, doğal dili yorumlayıp kullanıcı adına işlem yapabilen bir yapay zekâ aracına yaklaştırıyor.

Apple’ın verdiği örneklerden birinde Siri, Mail ve Messages uygulamalarından çekilen bilgilerle kullanıcının annesinin uçuşunu ve öğle yemeği rezervasyonunu takip edebiliyor. Daha sonra ortaya çıkan bilgilere göre Siri’nin Instagram’da bir gönderiye yorum bırakma ya da alışveriş uygulamasında sayfa kaydırıp sepete ürün ekleme gibi işlemleri de yapabilmesi bekleniyor.

Apple Intelligence nedir?

Apple Intelligence, Apple’ın cihaz içi ve bulut tabanlı yapay zekâ özelliklerini bir araya getiren yazılım yaklaşımıdır. Şirket bu sistemi, Siri ve sistem uygulamalarında daha bağlamsal ve doğal etkileşimler sunmak için kullanıyor. iOS 27 sesle kontrol özelliği de bu yaklaşımın erişilebilirlik tarafındaki örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Apple, daha kişisel Siri için beklenen yeteneklerin Mart 2025’te ertelendiğini açıklamıştı. Şirketin planına göre bu güncellenmiş Siri, iOS 27, iPadOS 27 ve macOS 27’nin öne çıkan özelliklerinden biri olacak. Bu sürümlerin 8 Haziran’da tanıtılması, eylül ayında ise kullanıma sunulması bekleniyor.

Yeni Siri’nin iPhone 15 Pro veya daha yeni modellerde, M1 çipli ya da daha yeni Mac’lerde ve A17 Pro ya da M1 çipli iPad’lerde çalışması öngörülüyor. Bu da özelliğin eski cihazlara yayılmayabileceğini, dolayısıyla Apple’ın yapay zekâ tarafında donanım sınırını daha belirgin hale getirebileceğini gösteriyor.

