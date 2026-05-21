Honor’un bütçe odaklı yeni modeli Honor X7e 4G, bir Suudi Arabistanlı perakendecinin listesinde ortaya çıktı. Cihazın siyah, turuncu ve mavi olmak üzere üç resmi renk seçeneği gösteriliyor. Tasarım tarafında kısa süre önce tanıtılan Honor Play 80 Plus ile benzerlik dikkat çekiyor; üstelik iki model bazı temel özelliklerde de kesişiyor. Peki Honor X7e 4G, uygun fiyatlı 4G telefon arayanlar için neler sunuyor?

Honor X7e 4G listede neler ortaya koydu?

Honor X7e 4G ile ilgili en dikkat çeken detaylardan biri, ekran ve pil tarafında ortaya çıkan ortak yapı oldu. Listeye göre cihazda HD+ çözünürlüklü 6,61 inç TFT LCD panel ve 7.500 mAh batarya yer alıyor. Bu kombinasyon, özellikle gün içinde sık şarj etmek istemeyen kullanıcılar için önemli olabilir.

Arka tarafta yer alan kamera kurulumunda 50 MP ana kamera ve 5 MP yardımcı lens bulunuyor. Yani cihaz, temel fotoğraf ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanıyor. Honor’un bu modeli, özellikle günlük kullanım, sosyal medya ve iletişim odaklı bir telefon isteyen kitleye hitap edecek gibi görünüyor.

İşlemci resmi olarak açıklanmadı. Ancak listede, yonga setinin 2.0GHz hızında çalışan 2 adet Cortex-A75 çekirdeği ve 1.7GHz hızında çalışan 6 adet Cortex-A55 çekirdeği taşıdığı doğrulanıyor. Bu yapı, söylentilere göre MediaTek Helio G81 Ultra olabilir; aynı işlemci Honor X6c’de de yer alıyor.

Honor X7e 4G teknik özellikleri

Ekran: 6,61 inç TFT LCD

Çözünürlük: HD+

İşlemci: Resmi olarak açıklanmadı

CPU yapısı: 2x Cortex-A75 @ 2.0GHz + 6x Cortex-A55 @ 1.7GHz

Ana kamera: 50 MP

Yardımcı kamera: 5 MP

Batarya: 7.500 mAh

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Renkler: Siyah, turuncu, mavi

Honor X7e 4G fiyatı

Honor X7e 4G – 256 GB: SAR 949

Listede yer alan 256 GB sürümünün fiyatı Suudi Arabistan’da 949 SAR olarak belirtiliyor. Bu tutar yaklaşık 253 dolar ve 218 euro seviyesine denk geliyor. Fiyatın farklı pazarlarda değişebileceğini de not etmek gerekiyor.

Honor X7e 4G, özellikle büyük pil isteyen ve giriş segmentinde kalmak isteyen kullanıcılar için anlam taşıyor. 128 GB ve 256 GB seçenekleriyle gelmesi de cihazı, depolama tarafında daha esnek hale getiriyor. Honor’un bu modeli, görünüşe göre Play 80 Plus çizgisine yakın bir alternatif olarak konumlanacak.

