Samsung Galaxy Note 20 serisi resmen duyuruldu!

Samsung, bugün düzenlediği Galaxy Unpacked 2020 etkinliğinde yeni amiral gemisi cihazları Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra’yı duyurdu. Tamamen yenilenen seri, üst düzey malzeme kalitesi ve kamera performansı ile dikkatleri üzerine toplayacak gibi görünüyor.

İlginizi çekebilir: Google Files uygulaması, dosyaları şifreleme özelliğine kavuştu

Not defterinden ilham alınan Galaxy Note 20 serisinin tasarımı, şimdi çok daha belirgin köşelere sahip bir felsefe ile çevreleniyor. 3D kıvrımlı ekran tasarımına sahip olan cihazların hem ön, hem de arka yüzünde Gorilla Glass Victus koruma dikkat çekiyor. Bununla beraber boyutsal farklılıklar dışında her iki telefonun da genel tasarımı birbirine benziyor.

Ekranı ve kamera detaylarıyla ön plana çıkan Galaxy Note 20 Ultra, bünyesinde 6.9 inçlik devasa bir ekran taşıyor. Dynamic AMOLED 2X ekranda Quad HD (1440 x 3200 piksel) çözünürlüğün yanı sıra 120Hz yenileme hızı dikkat çekiyor. Ancak cihazın bu özelliğini kullanabilmek için dinamik ekran çözünürlüğünü Full HD+ olarak ayarlamanız gerekiyor. Bununla beraber ultrasonik parmak izi okuyucu da ekran içerisine konumlandırılmış.

Gücünü Exynos 990 5G işlemciden alan Samsung Galaxy Note 20 Ultra, 12 GB RAM ve 128/256/512 GB depolama seçenekleriyle donatılıyor. Kamera tarafında ise Samsung’un oldukça iddialı bir paket sunduğu görülüyor. Üçlü arka kamera paketinde 108 megapiksel çözünürlüklü ana sensör göze çarparken, onu 12 megapiksellik ultra geniş açı ve telefoto sensörleri izliyor. 5x optik zoom, lazer otofokus, çift OIS ve 8K/24 FPS sinematik video kayıt desteği arka kameranın dikkat çeken özellikleri arasında bulunuyor. Galaxy S20 Ultra’da gördüğümüz 100x Space Zoom özelliği ise bu modelde 50x hibrit yakınlaştırma şeklinde revize edilmiş.

Ekran deliğinde yer alan 10 megapiksel çözünürlüklü ön kamera ise 4K/60 FPS video yeteneğiyle donatılıyor. 4.500 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan Galaxy Note 20 Ultra, 45W kablolu hızlı şarj ve 15W kablosuz şarj detayları barındırıyor. Ayrıca 9W ters şarj özelliği de telefona powerbank işlevi kazandırıyor.

Galaxy Note 20 özellikleri

Samsung Galaxy Note 20 ise Ultra sürümün aksine pek çok alanda kırpılmış özellikler sunuyor. 6.7 inç boyutundaki Super AMOLED Plus ekran, Full HD+ çözünürlük ve 60Hz yenileme hızıyla geliyor. İşlemci tarafında herhangi bir değişiklik olmazken, 8 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleri kullanıcılara sunulacak.