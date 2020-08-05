Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Note 20 serisi resmen duyuruldu!
Samsung, bugün düzenlediği Galaxy Unpacked 2020 etkinliğinde yeni amiral gemisi cihazları Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra’yı duyurdu. Tamamen yenilenen seri, üst düzey malzeme kalitesi ve kamera performansı ile dikkatleri üzerine toplayacak gibi görünüyor.
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Uzun bekleyiş sona erdi: Karşınızda Samsung Galaxy Note 20 serisi!
Not defterinden ilham alınan Galaxy Note 20 serisinin tasarımı, şimdi çok daha belirgin köşelere sahip bir felsefe ile çevreleniyor. 3D kıvrımlı ekran tasarımına sahip olan cihazların hem ön, hem de arka yüzünde Gorilla Glass Victus koruma dikkat çekiyor. Bununla beraber boyutsal farklılıklar dışında her iki telefonun da genel tasarımı birbirine benziyor.
Samsung Galaxy Note 20 Ultra özellikleri
Ekranı ve kamera detaylarıyla ön plana çıkan Galaxy Note 20 Ultra, bünyesinde 6.9 inçlik devasa bir ekran taşıyor. Dynamic AMOLED 2X ekranda Quad HD (1440 x 3200 piksel) çözünürlüğün yanı sıra 120Hz yenileme hızı dikkat çekiyor. Ancak cihazın bu özelliğini kullanabilmek için dinamik ekran çözünürlüğünü Full HD+ olarak ayarlamanız gerekiyor. Bununla beraber ultrasonik parmak izi okuyucu da ekran içerisine konumlandırılmış.
Gücünü Exynos 990 5G işlemciden alan Samsung Galaxy Note 20 Ultra, 12 GB RAM ve 128/256/512 GB depolama seçenekleriyle donatılıyor. Kamera tarafında ise Samsung’un oldukça iddialı bir paket sunduğu görülüyor. Üçlü arka kamera paketinde 108 megapiksel çözünürlüklü ana sensör göze çarparken, onu 12 megapiksellik ultra geniş açı ve telefoto sensörleri izliyor. 5x optik zoom, lazer otofokus, çift OIS ve 8K/24 FPS sinematik video kayıt desteği arka kameranın dikkat çeken özellikleri arasında bulunuyor. Galaxy S20 Ultra’da gördüğümüz 100x Space Zoom özelliği ise bu modelde 50x hibrit yakınlaştırma şeklinde revize edilmiş.
Ekran deliğinde yer alan 10 megapiksel çözünürlüklü ön kamera ise 4K/60 FPS video yeteneğiyle donatılıyor. 4.500 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan Galaxy Note 20 Ultra, 45W kablolu hızlı şarj ve 15W kablosuz şarj detayları barındırıyor. Ayrıca 9W ters şarj özelliği de telefona powerbank işlevi kazandırıyor.
Galaxy Note 20 özellikleri
Samsung Galaxy Note 20 ise Ultra sürümün aksine pek çok alanda kırpılmış özellikler sunuyor. 6.7 inç boyutundaki Super AMOLED Plus ekran, Full HD+ çözünürlük ve 60Hz yenileme hızıyla geliyor. İşlemci tarafında herhangi bir değişiklik olmazken, 8 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleri kullanıcılara sunulacak.
Kamera tarafında da sensör ve çözünürlük bazında bazı kırpmalar dikkat çekiyor. Üçlü arka kameraya 12 megapiksel çözünürlüklü sensör ev sahipliği yaparken, telefoto özelliği için 64 megapiksellik bir sensör kullanılıyor. 12 megapiksel çözünürlüğe sahip ultra geniş açı sensörü ise aynı şekilde kalıyor. 3x optik zoom, Dual Pixel otofokus, çift OIS ve 8K/24 FPS video kaydı arka kameranın detaylarını tamamlıyor. 10 megapiksellik ön kamera da tıpkı Ultra versiyonundaki gibi 4K/60 FPS videolar kaydedebiliyor.
Samsung Galaxy Note 20’de 4.300 mAh kapasiteli bir batarya kullanılırken, hızlı şarj tarafındaki bütün özellikler de yerini koruyor.
Galaxy S Pen özellikleri
Samsung, Note serisinin en büyük özelliklerinden S Pen’i de tamamen yeni bir şekilde ele alıyor. 8 ms gecikme süresine sahip olan akıllı kalem, jiroskop ve lazer sensörleri sayesinde artık temassız olarak çizim gerçekleştirebiliyor. Ayrıca alınan notlar otomatik olarak Microsoft Office belgesine dönüştürülüp tek dokunuşla diğer cihazlara gönderilebiliyor.
Samsung Galaxy Note 20 fiyatları
Siyah, beyaz, yeşil ve bronz renk seçeneklerine sahip Galaxy Note 20 serisi, ülkemizde şimdilik yalnızca 4G sürümüyle bulunacak. Ön siparişe açılan cihazların 17 Ağustos’tan itibaren raflarda olacağı belirtiliyor. Fiyat tarafında ise Galaxy Note 20’nin 8 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahip sürümü 9.299 TL’den satışa sunuldu. Galaxy Note 20 Ultra’nın 8 GB RAM ve 256 GB depolamalı versiyonu ise 12.999 TL’den satılıyor.
Galaxy Note 20 modeli yurt dışında 999 dolardan başlarken, Note 20 Ultra ise 1.299 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Son olarak Samsung Galaxy Note 20 Ultra’yı ön sipariş sürecinde satın alan kullanıcıların Galaxy Buds Live akıllı kulaklık ve 1000 TL hediye çekine sahip olacağını belirtelim.
Akıllı Telefonlar
LG Q92 5G, Geekbench üzerinde görüntülendi!
LG Q92 5G, çıkışına yakın yeni detaylar vermeye devam ediyor. Geekbench üzerinde görüntülenen cihazın bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı.
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LG Q92 5G, Snapdragon 765G ile geliyor!
Akıllı telefon piyasasında eski günlerine dönmek isteyen LG, çalışmalarını sürdürüyor. Firmanın yakın zamanlar içerisinde çıkması beklenen cihazı Q92, Geekbench üzerinde görüntülendi. Sonuçlara göre tekli çekirdek performansında 613 puan alan cihaz, çoklu çekirdek kısmında ise tam 1946 puanı hanesine yazdırmakta. Gücünü Snapdragon 765G işlemcisinden alacak cihaz, performans olarak Velvet 5G modeli ile çok yakın bir seviyede duruyor. 6 GB RAM kapasitesine sahip olacağı öğrenilen Q92, 128 GB depolama seçeneğine sahip olacak.
6.8 inç ekran kapasitesi ile geleceği daha önceden öğrenilen cihazın teknik özellik olarak Velvet 5G‘ye bu kadar benzemesi çok şaşırtıcı olarak görülmüyor. Ekran panelinin henüz OLED mi LCD mi olacağı netlik kazanmaz iken, 1080p çözünürlük değerine kesin olarak bakılıyor. Ayrıca cihaz hakkında detaylı tasarım bilgisi de henüz bilinmiyor. Q serisi içerisinde yer alan 13 cihazdan biri olan LG Q92 5G, firmanın ilk orta seviye 5G telefonu olarak yerini alacak. Android 10 sürümü ile kullanıcılarına merhaba diyecek cihaz hakkında herhangi bir fiyat bilgisi henüz yer almamakta. Bakalım firma, Velvet ile benzer özelliklere sahip olan ancak daha alt seviyeye konumlandırdığı cihazı ile eski günlerine dönebilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
TSMC, Samsung ile birlikte Snapdragon 875 üretecek!
Geçtiğimiz günlerde Samsung’un 5 nm teknolojisinde sorunlar yaşadığını duymuştuk. Şirketin ürettiği çiplerin verimli olmadığı tartışılıyor. Verimsiz çiplerdeki kusur oranı Snapdragon 875 ve Snapdragon 735 çiplerinin lansman tarihinin ertelenmesine neden olabilir. Söylentilere göre çiplerde iyileşme görülmediği için Qualcomm tarafı oldukça endişeli bir bekleyişte.
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TSMC ile Samsung birlikte mi çalışacak?
Samsung’un yonga seti tarafında zayıflaması ile birlikte Qualcomm, yonga seti sorununu TSMC servisleri ile çözmeyi planlıyor. Endüstri kaynaklı raporlara göre Qualcomm, Snapdragon X60 modem ve Snapdragon 875 yonga seti için Tayvanlı üreticiye yakınlamış durumda. Yeni yarı iletken Qualcomm ürünlerinin bir kısmının TSMC’ye devredilmesi bekleniyor. Ancak yine de ana tedarikçi Samsung olarak kalacak. Belki de Amerikalı yonga seti üreticisi, TSMC’nin daha fazla üretim yapmasını istiyor fakat TSMC oldukça yoğun bir dönemden geçiyor. Şirket şu anda hem A14 Bionic hem de Kirin 1000/1020 yonga seti üretmekle meşgul durumda.
Eylül ayında yürürlüğe girecek olan Huawei’nin TSMC ile çalışmasına gelecek olan yasak, Qualcomm’un işine yarayabilir. Huawei’den boşalan üretim tesisleri, Qualcomm’un faaliyetleri için kullanılabilir. Şirketin belirttiği üzere 14 Eylül’den itibaren Huawei adına herhangi bir çalışma yapılmayacak. Bu durumda Qualcomm, Samsung’a verdiği üretimleri TSMC’ye aktarabilecek. Eylül ayında bu konuyla ilgili daha fazla bilgiye sahip olacağımızı tahmin ediyoruz.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Fold 2 için ön gösterim yapıldı!
Bugün Samsung’un düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde Note 20 serisinin yanı sıra katlanabilir Galaxy Z Fold 2 modelinin de duyurulması planlanıyordu. Ancak Koreli üretici sürpriz yaparak Samsung Galaxy Z Fold 2 için bir “ön izleme” tanıtımı gerçekleştirdi!
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Samsung Galaxy Z Fold 2, resmi detayları ile karşımızda!
Samsung, bugünkü etkinlikte beklentilerin aksine Galaxy Z Fold 2’yi tam olarak duyurmadı. Bunun yerine katlanabilir telefonun tasarımı ve ekran özellikleri ile ilgili küçük bir ön gösterim yapıldı. İç kısmında 7.6 inçlik bir ekran bulunan Galaxy Z Fold 2, kapağı kapatıldığında ise 6.2 inçlik ikinci ekranıyla kullanılabiliyor. Telefonun ikinci ekranının ekran/gövde oranının iyileştirilmesi, kullanım deneyimini artırmak adına önemli bir gelişme olarak görülüyor. Ayrıca iç ekranda ilk modeldeki gibi çentik değil, delikli bir konsept tercih edilmiş.
Tasarım ve ekran bilgileri dışındaki detaylar ise 1 Eylül’de yapılması planlanan farklı bir lansmanda netlik kazanacak. Markanın sürpriz hamlesinin nedeni olarak Galaxy Note 20 serisinin pazarda daha güçlü biçimde yer almak istemesi olarak gösteriliyor. Ancak XDA’nın lansman ile eş zamanlı olarak paylaştığı bazı bilgiler, telefonun teknik özelliklerini neredeyse tamamen ortaya çıkarıyor.
Paylaşılan verilere göre iç kısımdaki 5:4 oranlı ekran, Dynamic AMOLED 2X panelle donatılacak. 1.768 x 2.208 piksel çözünürlüğün yanı sıra 120Hz’e kadar uyarlanabilir yenileme hızı önemli bir yenilik olarak görülüyor. Samsung Galaxy Z Fold 2 için iddia edilen S Pen desteği ise telefonun Ultra İnce Cam (UTG) yapısına uygun olmadığı için sunulmayacak. Bunun dışında kapak kısmındaki 25:9 oranlı Super AMOLED ekran da 816 x 2.260 piksel çözünürlüğe sahip olacak.
Gücünü Qualcomm Snapdragon 865+ işlemciden alacak olan Samsung Galaxy Z Fold 2, 12 GB RAM ve 256 GB depolamayla gelecek. Arkadaki üçlü kamera ise ilk versiyon gibi her biri 12 megapiksel çözünürlüğe sahip 3 sensör ile donatılıyor. Galaxy S20’den alındığı belirtilen kamera paketinde OIS desteği de bulunuyor. Ön kısımdaki çift kamera ise 10 megapiksel çözünürlüğe sahip olacak.
4.500 mAh kapasiteli bataryaya sahip olduğu belirtilen telefon; 25W kablolu hızlı şarj, 11W kablosuz şarj ve ters şarj özelliklerini barındıracak. Siyah ve bronz renk seçeneklerinin olacağı Galaxy Z Fold 2’nin fiyatı da 1 Eylül’de düzenlenecek lansmanda netlik kazanacak.