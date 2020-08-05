Google Files uygulaması, dosyaları şifreleme özelliğine kavuştu

Google Files uygulaması, Android kullanıcılarına sunulan dosya yönetim ve temizlik uygulaması olarak karşımıza çıkmıştı. Şimdi ise yeni özelliğiyle kullanım deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

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Google Files dosyalarınızı şifreleyebilecek

Google Files uygulamasının beta sürümünde, kullanıcıların istediği dosyaları 4 haneli PIN ile koruyabilmelerine olanak sağlayan Güvenli Klasör özelliğinin ayak sesleri görülüyor. Güvenli Klasör sayesinde, telefonunuzda sizin için önemli olan veya olmayan istediğiniz fotoğraf ve video dosyalarına ek koruma getirebileceksiniz.

İstediğiniz dosyayı seçip “Güvenli Klasöre’e taşı” seçeneğine bastığınızda, o dosya Google Files‘taki PIN‘le korunan özel bölüme taşınıyor. Bu aslında teknolojinin son harikası diyebileceğimiz bir özellik değil, zira Huawei ve Samsung başta olmak üzere neredeyse bütün Android üreticileri zaten bundan çok daha gelişmiş dosya şifreleme özellikleri sunuyordu. Ancak bu tarz bir özelliğin, bizzat Android‘in geliştiricisi tarafından yapılmasının güzel bir gelişme olduğunu söylemek mümkün.

Güvenli Klasör özelliği şimdilik Google Files‘ın sadece beta sürümünde yer alıyor. Eğer siz de denemek isterseniz Google Files‘ın Play Store‘daki sayfasına girip “Beta programına katıl” seçeneğini işaretlemeniz yeterli. Birkaç dakika içinde güncelleme olarak size de gelecektir.

Bununla birlikte Güvenli Klasör‘e taşıdığınız dosyaların, telefonunuzun galerisinden kaybolduğunu da belirtelim. Ayrıca eğer Google Files uygulamasını silmeye karar verirseniz, bunu yapmadan önce dosyalarınızı Güvenli Klasör‘den çıkarmanız gerekiyor. Aksi halde dosyalarınızın tamamen silinmesine sebep olabilirsiniz.