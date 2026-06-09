Apple, platformlarına en son yapay zeka çerçevesini entegre eden ve gizlilik odaklı mimariyle desteklenen yeni nesil Apple Intelligence teknolojisini resmen duyurdu. Sonbaharda çıkacak iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 ve visionOS 27 sürümleriyle hayatımıza girecek olan bu sistem, cihazları her zamankinden daha kişisel ve yetenekli hale getiriyor.

SİRİ AI İLE TAMAMEN YENİ BİR ASİSTAN DENEYİMİ

Apple Intelligence’ın kalbinde yer alan Siri AI, platformlar arası yazma ve Görsel Zeka araçlarıyla desteklenen, tamamen bağımsız özel bir uygulamaya sahip interaktif bir asistana dönüştü. Yeni Siri AI, mesajlarınızda, e-postalarınızda ve fotoğraflarınızda derinlemesine arama yapabiliyor, neredeyse her konuda karmaşık soruları yanıtıp uygulamalar arası görevleri tamamlayabiliyor. Geliştirici testleri hemen başlarken, beta sürümü yılın sonlarında kullanıma sunulacak. Ancak yasal düzenlemeler nedeniyle Siri AI, ilk etapta Avrupa Birliği’nde iOS ve iPadOS platformlarında aktif olmayacak.

FOTOĞRAFLAR UYGULAMASINDA SPATİAL REFRAMİNG VE YAPAY ZEKA DÖNEMİ

Fotoğraflar uygulaması, gelişmiş görüntü modelleri sayesinde adeta sihirli düzenleme araçlarına kavuşuyor. Yapay zeka ile düzenlenen fotoğraflara, ayırt edilebilmeleri için otomatik olarak SynthID filigranı eklenecek. Öne çıkan yeni özellikler şunlar:

Spatial Reframing: Apple Vision Pro’nun uzamsal modellerinden ilham alan bu özellik sayesinde, bir fotoğrafı çektikten sonra perspektifini ve kompozisyonunu sürükleyerek gerçek zamanlı değiştirebiliyorsunuz. Yapay zeka, sahneyi bozmadan eksik perspektif açılarını yeniden üretiyor.

Extend Aracı: Önemli bir detayı kırpmak zorunda kalmadan görseli genişletmenizi, yamuk ufuk çizgilerini düzeltmenizi ve boş kalan alanları yapay zekayla doldurmanızı sağlıyor.

Yenilenen Düzelt Aracı: Fotoğraflardaki dikkat dağıtıcı unsurları çok daha kaliteli ve doğal dolgularla tamamen ortadan kaldırıyor.

SAFARİ İÇİN AKILLI ARAÇLAR VE OTOMATİK PAROLA DÜZELTME

Safari, kullanıcı verilerini tamamen gizli tutarak internette gezinme deneyimini baştan aşağı değiştiriyor:

Sekmeleri Düzenleme: Tarayıcı, açık olan sekmeleri ilgili konulara göre otomatik olarak gruplandırıyor. Örneğin, bir tatil planı yapıyorsanız tüm seyahat sekmelerini tek bir başlık altında topluyor.

Bana Bildir Özelliği: Safari’den belirli bir web sayfasını izlemesini isteyebiliyorsunuz. Bir ürün yeniden stoklara girdiğinde veya fiyatı düştüğünde sistem size anında bildirim gönderiyor.

Describe an Extension: Sadece ne istediğinizi tarif ederek kendinize özel Safari genişletmeleri oluşturabiliyorsunuz.

Parolalar Uygulaması: Zayıf ve sızdırılmış şifreleri artık tek bir dokunuşla otomatik olarak güçlü şifrelerle güncelleyebiliyor.

IMAGE PLAYGROUND VE GELİŞMİŞ GÖRSEL ÜRETİMİ

Özel Bulut Bilişim altyapısı üzerinde çalışan Image Playground, kullanıcıların hayal güçlerindeki neredeyse her tarzda yüksek kaliteli ve son derece gerçekçi görseller üretmesine olanak tanıyor. Güçlü sunucu modellerine dayanan görsel üretimi gibi bazı gelişmiş özelliklerin günlük kullanım sınırları bulunacak ve iCloud+ aboneleri için genişletilmiş erişim imkanı sunulacak.

DESTEKLENEN CİHAZLAR VE TÜRKÇE DİL DESTEĞİ

Apple Intelligence sistemi, lansman döneminde aralarında Türkçenin de bulunduğu 16 farklı dil desteğiyle küresel çapta çıkış yapacak. Sistemi destekleyen uyumlu cihaz listesi ise şu şekilde açıklandı: