Gorilla Glass Victus, akıllı telefonları güçlendiriyor!

Corning, genel olarak akıllı cihazlarda kullanılan sertleştirilmiş cam serisi Gorilla Glass’ın yeni modelini duyurdu. Gorilla Glass Victus olarak adlandırılan ürün, düşürmelere karşı ekran dayanıklılığını 2 metreye kadar artırmayı başarıyor!

İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy Z Flip, 5G desteği ile yenilendi!

reklam

Akıllı telefonlar için kale gibi koruma: Gorilla Glass Victus!

Model sıralamasına uygun olarak Gorilla Glass 7 yerine “Victus” adını alan ürün, ekranı bulunan elektronik ürünler için koruma kalkanı oluşturuyor. Çizilme ve sert yüzeylere düşme gibi durumlara karşı etkili bir koruma camı olan Victus, tanıtım videosunda vaadini kanıtlıyor. Laboratuvar ortamında yapılan gerçek zamanlı testlerde yaklaşık 2 metre yükseklikten düşen telefona herhangi bir zarar gelmediği görülüyor. Alüminosilikat maddeden yapılan geleneksel koruma ise 80 cm yükseklikte kolayca kırılabiliyor. Yani telefonun kulak hizasından düşmesi gibi üst seviye senaryolarda ekrana zarar gelmesinin önüne büyük olasılıkla geçilmiş olacak.

Gorilla Glass’ın en yeni modeli, aynı zamanda derin çizilmelere karşı da daha fazla dayanıklılık sunuyor. İkinci test olan sertlik deneyinde rakip koruma camının 2-4 Newton arası yükte zarar gördüğü göze çarpıyor. Victus ile korunan cam ise 8 Newton dirençte bile kılcal çizikler ile kurtulabiliyor. Ayrıca doğrudan maruz kalınan yük testinde alüminosilikat cam 15 kg-f’de paramparça olurken, Gorilla Glass Victus ise 100 kg-f yükten fazlasını kaldırabiliyor.

﻿

Corning, büyük bir dayanıklılık sağlayan yeni koruma camını ilk kez kullanacak markanın Samsung olacağını açıkladı. Önümüzdeki günlerde tanıtılacak bir akıllı telefon modelinde yer alacağı belirtilen korumanın Galaxy Note 20 serisinde bulunması bekleniyor.