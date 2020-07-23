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Gorilla Glass Victus, akıllı telefonları güçlendiriyor!
Corning, genel olarak akıllı cihazlarda kullanılan sertleştirilmiş cam serisi Gorilla Glass’ın yeni modelini duyurdu. Gorilla Glass Victus olarak adlandırılan ürün, düşürmelere karşı ekran dayanıklılığını 2 metreye kadar artırmayı başarıyor!
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Akıllı telefonlar için kale gibi koruma: Gorilla Glass Victus!
Model sıralamasına uygun olarak Gorilla Glass 7 yerine “Victus” adını alan ürün, ekranı bulunan elektronik ürünler için koruma kalkanı oluşturuyor. Çizilme ve sert yüzeylere düşme gibi durumlara karşı etkili bir koruma camı olan Victus, tanıtım videosunda vaadini kanıtlıyor. Laboratuvar ortamında yapılan gerçek zamanlı testlerde yaklaşık 2 metre yükseklikten düşen telefona herhangi bir zarar gelmediği görülüyor. Alüminosilikat maddeden yapılan geleneksel koruma ise 80 cm yükseklikte kolayca kırılabiliyor. Yani telefonun kulak hizasından düşmesi gibi üst seviye senaryolarda ekrana zarar gelmesinin önüne büyük olasılıkla geçilmiş olacak.
Gorilla Glass’ın en yeni modeli, aynı zamanda derin çizilmelere karşı da daha fazla dayanıklılık sunuyor. İkinci test olan sertlik deneyinde rakip koruma camının 2-4 Newton arası yükte zarar gördüğü göze çarpıyor. Victus ile korunan cam ise 8 Newton dirençte bile kılcal çizikler ile kurtulabiliyor. Ayrıca doğrudan maruz kalınan yük testinde alüminosilikat cam 15 kg-f’de paramparça olurken, Gorilla Glass Victus ise 100 kg-f yükten fazlasını kaldırabiliyor.
Corning, büyük bir dayanıklılık sağlayan yeni koruma camını ilk kez kullanacak markanın Samsung olacağını açıkladı. Önümüzdeki günlerde tanıtılacak bir akıllı telefon modelinde yer alacağı belirtilen korumanın Galaxy Note 20 serisinde bulunması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Flip, 5G desteği ile yenilendi!
Samsung, 5 Ağustos’ta yeni telefonlarını duyuracağı “Galaxy Unpacked 2020” etkinliğine yoğun bir şekilde hazırlanıyor. Bu etkinlikte 5 yeni cihazın duyurulması beklenirken, Samsung Galaxy Z Flip modelinin 5G sürümü ise diğer telefonlardan erken tanıtıldı!
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Samsung Galaxy Z Flip 5G tanıtıldı: Eskiye göre yeni bir şey yok!
Bir süredir raporlarda adı geçen Galaxy Z Flip 5G, bugün marka tarafından yapılan duyuru ile ortaya çıktı. Tasarım tarafında hiçbir yenilik barındırmayan telefon, özelliklerinde de neredeyse aynı paketi sunuyor. Dikkate değer fark ise işlemci cephesinde belli oluyor. Gücünü Qualcomm’un güncel amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 865+ modelinden alan cihaz, bu sayede 5G modem desteğine kavuşuyor. 8 GB RAM ve 256 GB UFS 3.1 depolama ise işlemciye performans konusunda katkı sağlamaya devam ediyor.
6.7 inç boyutunda Full HD+ Dynamic AMOLED ekran taşıyan Z Flip 5G, ekranın katlanması sayesinde kapaklı bir forma bürünüyor. Telefonun arka kısmında ise bildirim ve kamera vizörü özelliklerine sahip olan 1.1 inçlik Super AMOLED ikinci ekrana yer veriliyor. 12+12 megapiksel çözünürlüklü çift arka kameradaki yardımcı sensör, ultra geniş açı çekim için yardımcı oluyor. İç ekrandaki deliğe gizlenen kamera ise 10 megapiksellik çözünürlük barındırıyor.
3.300 mAh kapasiteli bir batarya barındıran Samsung Galaxy Z Flip 5G, 15W hızlı şarj desteği ve kablosuz şarj desteğini de koruyor. Mistik Bronz ve Mistik Gri adlı iki renk seçeneği daha eklenen telefon, 1.450 dolarlık fiyat etiketi ile alıcı bulacak. Yani Z Flip’e göre daha güçlü işlemci ve 5G desteği için kullanıcıların ekstra 70 dolar ödemesi gerekecek.
Haber
Epic Games Store yaz indirimleri başladı!
Her hafta oyuncular belli başlı yapımları ücretsiz olarak sunan Steam rakibi firma Epic Games’in mağaza içerisinde 2020 yaz indirimleri başladı. İndirimler kapsamında, belirli fırsatları da içeren bazı kodlar hediye eden firma, oyuncular lehine muhteşem oyunları %75’e varan fırsatlarla sunuyor.
Geçtiğimiz mayıs ayında mega indirimler ile büyük satış rakamları yakalayan ve akabinde 79,99 TL veya üzeri oyunlar için 60 TL hediye kuponu veren firma, bu indirim kuşağında da kuponları tekrar kullanılabilir hale getirmiş. Bugün geçtiğimiz saatler itibariyle başlayan indirimler, 6 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Epic Store üzerinde elde ettiğimiz kodları ise 1 Kasım tarihine kadar kullanabileceğiz.
Epic Games yaz indirimlerinde göze çarpanlar
Control – 49,50 TL
SnowRunner – 128 TL (Kupon kullanımıyla 68 TL)
Rainbow Six Siege – 23,60 TL
Maneater – 51,75 TL
Assasin’s Creed Odyssey – 88,77 TL (Kupon kullanımıyla 28,77 TL)
Superhot – 15,60 TL
Journey – 12,73 TL
Metro Exodus – 112,05 TL (Kuponla 52,05 TL)
Kingdom New Lands – 5,70 TL
Red Dead Redemption 2 – 239,20 TL (Kupon kullanımıyla 179,20 TL)
Satisfactory – 45,00 TL
Far Cry 5 – 46,35 TL
Far Cry 4 – 30,80 TL
Metro Exodus – 112,05 TL (Kupon kullanımıyla 52,05 TL)
Uno (Ubisoft) – 13,49 TL
İndirimlerin tamamını içeren Epic Games Store bağlantısına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
Genel
2021 BMW M3 böyle görünebilir!
2021 BMW M3 prototiplerinin neredeyse kamuflajsız fotoğrafları, son günlerde internette bol bol bulunuyor. Bu durum bazı bağımsız tasarım stüdyolarına bol miktarda tahmin imkanı verdi.
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Kolesa‘da yer alan bir tasarımcı tarafından 2021 M3’ün tasarımı, dijital ortamda yorumlandı. Casus fotoğraflardan ilham alındığı söylenen bu tasarım, kamuflaj altında saklanan detaylarla büyük oranda örtüşüyor gibi. Fakat unutmamak lazım, Kolesa bağımsız bir site ve BMW ile herhangi bir resmi ilişkisi yok. Yani bu görseller tamamen kişisel bir bakış açısıyla oluşturulmuş.
Aracın ön kısmında büyük böbrek ızgaralar dikkat çekiyor. Böbrek ızgaralar, Ekim 2019‘da ortaya çıkmıştı ve o zamandan beri yeni M3 ve M4 hakkında en çok tartışılan konu bu oldu. Fakat öndeki plakanın konumu, biraz da olsa dikkatleri böbreklerin üzerinden alıyor.
Ön tamponda yer alan kaslı hava girişleri, araca agresif bir hava katmış. Ayrıca çizimi yapan sanatçı, 2021 M3 tasarımındaki ön farlarda lazer aydınlatmaları tercih etmiş. Aracın yan tarafında ise büyük BMW M jantlar, keskin yan etekler ve ön çamurluktaki geleneksel BMW M havalandırmaları göze çarpıyor. Arkaya geldiğimizde ise dörtlü egzoz sistemini barındıran bir difüzor ve bagaj spoyleri dikkat çekiyor.
2021 BMW M3’te beklenen teknik detaylar
3.0 litrelik çift turbolu sıralı 6 silindirli motorla geleceği söylenen aracın, 473 beygir güç ve 6 ileri manuel şanzımana sahip olması bekleniyor.
Biraz daha vahşi M3 Competition modelinde ise 503 beygir güç ve 650 Nm tork olacak. 8 ileri M Steptronic şanzımanın yer alacağı bu araçta, arkadan çekişli bir sistem bulunacak. Fakat ilerleyen zamanlarda dört çeker M3 Competition‘lar da satışa sunulacak.
2021 BMW M3 ve M4’ün, bu sonbaharda tanıtılması bekleniyor.