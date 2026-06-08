Depolama, veri yönetimi ve veri koruma başta olmak üzere video gözetimi ve ticari üretkenlik gibi alanlarda da önde gelen markalardan Synology, COMPUTEX 2026 kapsamında yeniliklerini duyurdu.

COMPUTEX standında tüm yeni çözümlerini sergileyen Synology, yeni nesil DSM (DiskStation Manager) sistemini, ActiveProtect güncellemesini ve PAS sistemlerini görücüye çıkardı.

PAS7700 – Active-Active NVMe kurumsal depolama çözümü

Synology’nin 25 yılı aşan depolama çözümleri ile gelen deneyim ile markanın ilk aktif-aktif ve tamamen flash NVMe depolama sistemiyle gelen PAS7700 dikkat çekiyor.

Tasarımsal olarak 4U kasada 48 NVMe SSD yuvası destekleyen PAS7700’da çift denetleyici de yer alıyor. Buna ek olarak yedi adede kadar genişleme imkanı sunan ve toplamda 1,65 Petabayt’a kadar ham kapasite sunabilen PAS7700 bu konuda rakipsiz denebilecek bir duruma geliyor.

Tüm Kurumsal Sistemlere Uyumlu

Synology PAS7700, günümüz BT dünyasında farklı çözümlerin olduğunu da bilerek VMware, Kubernetes, Microsoft SQL Server, SAP ve Oracle dahil olmak üzere en yaygın kullanılan kurumsal platformlar ve ekosistemler için de destek sunuyor. Böylece farklı ekosisteme dahil olan şirketler PAS7700 ile kusursuz bir uyumda çalışabiliyor.

Kubernetes için entegre depolama için NVMe-oF, iSCSI, Fibre Channel, SMB ve NFS dahil olmak üzere hem dosya hem de blok protokolleriyle uyum sağlayan sistem, toplamda 2.048 GB’a kadar bellek ve 100 GbE ağ desteği de sunabiliyor. Anlık olarak 2.000.000 IOPS ve 30 GB/s gibi veri aktarım hızı sunabilmesi ise ürünün en önemli artılarından.

Veri kaybının da önüne geçebilmek için aktif-aktif mimariyi benimseyen Synology PAS7700, RAID üçlü eşlik, senkronize bellek içi yazma koruması, IP failover ve protokol düzeyinde failover ile çok katmanlı yedeklilik özellikleriyle kesintisiz veri güvenliği sağlayabiliyor.

Firmaların depolama verimliliği ve güvenliği için tasarlanan PAS7700, SED, WORM, paylaşılan klasörler, değiştirilemez anlık görüntüler, Snapshot Replication ve Hyper Backup gibi veri koruma sistemlerini de destekliyor.

Ayrıca PAS7700 çözümü Synology’nin 5 yıllık garantisi ile de destekleniyor. Donanım değişimi ve üst düzey teknik destek ile güvenli depolamadaki imzasını devam ettiyor.

Yeni Nesil DSM (DiskStation Manager)

COMPUTEX’in öne çıkan detaylarından biri olan AI, yani yapay zeka dünyasına anında entegre olan Synology, DSM olarak bildiğimiz DiskStation Manager sisteminde yapay zeka entegrasyonu ile komple yeniliyor.

DSM Agent ile AI ajan modunda DSM içerisinde tüm işlemlerinizi kolayca yapabileceğiniz bir destek sunan yapıda büyük ölçekli dağıtımlar için Cluster Manager, QoS ve merkezi koruma ile tek bir arayüzde birleştirerek karşımıza çıkıyor.

DSM’deki Active Insight’ın yeni toplu dağıtım özelliği sayesinde birden fazla hızlı kurulum sağlarken, yeni sürüm ile güncellenen Günlük Merkezi de daha kolay ve gözlem desteğine ek olarak güvenlikte de avantaj sunuyor.

ActiveProtect Manager 2.0

Synology’nin ActiveProtect ürünlerindeki ActiveProtect Manager (APM) adlı yerleşik işletim sistemi ile sunucuda iş yükü ve korumayı üst seviyede tuan marka, burada da ActiveProtect Manager 2.0’a geçiş yapıyor.

AWS EC2, Azure VM, Proxmox, Nutanix AHV ve Google Workspace gibi kurumsal sistemlerde çapraz platform koruma desteği gelen yenilik ile beraber hibrit sistemlerde de gönül rahatlığıyla uçtan uca dayanıklılık vaad ederken, DSM’de olduğu gibi yapay zeka desteği de APM 2.0’daki yerini almış durumda.

Aynı zamanda Azure Blob Storage‘a yedek kopyalar desteği eklenen sistemde üçüncü taraf antivirüs araçlarıyla entegre olarak da çalışabiliyor. 2026’nın 3. çeyreğinde sunulacak sistem için de yeni DP5200 ise ActiveProtect ürün ailesini genişletiyor.

Güvenlik ve Gözetim Sistemleri

Synology standında sadece kurumsal depolama değil, aynı zamanda gözetim sistemlerinde de oldukça iddialı olduğunu gördük.

Canlı görüntü ve uyarı, kayıt ve yedekleme, merkezi ve mobil cihazdan yönetim gibi çözümleri bir arada sunan Synology, gözetim ekosistemine yeni olarak AC100 kapı kontrol cihazı ve AR Serisi okuyucular gibi birçok ürün eklenmiş.

Yeni DC Serisi kubbe kameralara ek olarak yapay zeka destekli olay arama ile tanımlama yol takibi gibi özellikler içeren DVA cihazlarıyla genişletiyor.

Bu gözetim sistemini Surveillance365 ile beraberSurveillance Station ile entegre olabilen VSaaS yetenekleri sunan Synology, firmalara bu noktada da güvenlik izleme için birleşik bir hibrit bulut platformu sağlıyor.

Temel Düzeyde NAS: BeeStation

NAS sistemlerinin karışıklılığı ve biraz super-user olma durumuna karşın oldukça basit ve komple bir yedekleme çözümü olarak daha önce gördüğümüz Synology BeeStation ailesi de genişledi.

BeeCamera ile BeeStation Plus ile ev izleme imkanı sunan ailede BeeStation modellerindeki yedeklemeleri kolayca arama ve bulmak adına Synology Deep Search ile Windows ya da Mac fark etmeksizin yapay zeka destekli hızlı yedek tarama ve aradığınız fotoğraf vb. yedeği bulma konusunda da gelişmiş durumda.

Bahsettiğimiz ürünler hakkında daha detaylı bilgileri aşağıdaki bağlantılardan görebilirsiniz.

Synology PAS7700: https://www.synology.com/tr-tr/products/PAS7700

Güvenlik ve Gözetim sistemleri: https://www.synology.com/tr-tr/surveillance

BeeStation ve BeeDrive: https://bee.synology.com/tr-tr/BeeStation