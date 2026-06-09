Apple, çocukların dijital dünyada daha güvenli ve sağlıklı bir deneyim yaşamalarını sağlamak adına geliştirdiği en yeni çocuk güvenliği araçlarını duyurdu. Yeni nesil Apple Intelligence ve işletim sistemlerinin taze sürümleriyle entegre çalışan bu güvenlik önlemleri, ebeveynlere çocuklarının dijital aktiviteleri ve maruz kaldıkları içerikler üzerinde çok daha güçlü bir kontrol mekanizması sunuyor.

YENİ ÇOCUK HESABI OLUŞTURMA VE AYARLAMA YARDIMCISI

Ebeveynlerin çocukları için güvenli bir dijital alan yaratma süreci artık çok daha zahmetsiz bir hal alıyor. Yenilenen sistem sayesinde ebeveynler, hızlıca bir çocuk hesabı oluşturarak sistem genelindeki yaşa uygun tüm koruma duvarlarını anında aktif edebilecek. Ayarlama Yardımcısı ise ilk kurulum aşamasında çocuğun tam olarak hangi uygulamalara erişebileceğini, hangilerinin filtreleneceğini ve zaman içinde bu listeye nelerin eklenebileceğini adım adım ebeveynin kontrolüne bırakıyor.

İLETİŞİM GÜVENLİĞİ VE UYGUNSUZ İÇERİKLERE ANINDA MÜDAHALE

Geliştirilen yeni İletişim Güvenliği özellikleri, çocukların cihaz üzerinden kurduğu tüm sosyal etkileşimleri koruma altına alıyor. Sistem kapsamında öne çıkan koruma başlıkları şunlar:

Yeni Kişi Onayı: Çocuklar, rehberlerine veya mesajlaşma uygulamalarına eklemek istedikleri her yeni kişi için öncelikle ebeveynlerinden onay almak zorunda kalacak.

Otomatik Müdahale Sistemi: Cihaz, çocuklara gelen veya onlar tarafından gönderilmeye çalışılan mesajları analiz ederek uygunsuz, şiddet içerikli, kan veya yaralanma barındıran görselleri otomatik olarak tespit edecek.

Akıllı Uyarı Ekranları: Hassas bir içerik algılandığında sistem görseli flulaştırarak ekrana “Bu görseli görmek istediğinizden emin misiniz? Bu görselde kan, yaralı bir insan veya yaralı bir hayvan gösteriliyor olabilir” şeklinde net bir uyarı istemi getirecek ve çocuğu korumaya alacak.

SÜRE İZİNLERİ VE DAHA SAĞLIKLI EKRAN SÜRESİ ALIŞKANLIKLARI

Çocukların ekran başında geçirdikleri vakti daha verimli yönetebilmek adına Ekran Süresi özellikleri baştan aşağı yenilendi. Önde gelen klinik ve çocuk gelişimi uzmanlarının yönlendirmeleri doğrultusunda hazırlanan sistem, ebeveynlere ideal bir başlangıç noktası sunmak için hazır süre izni önerileriyle birlikte geliyor.

Yeni Süre İzinleri arayüzü, ebeveynlerin çocuklarının erişimini en çok denetlemek istedikleri Eğlence, Oyun ve Sosyal Medya olmak üzere üç ana uygulama kategorisinde günlük toplam kullanım sınırları belirlemesini kolaylaştırıyor. Ayrıca yeniden tasarlanan Planlar özelliği sayesinde, günün farklı zaman dilimleri (örneğin 08:30 – 15:00 arası Okul saatleri gibi) özel olarak etiketlenebiliyor ve bu saatlerde sadece izin verilen ders veya eğitim odaklı uygulama kategorilerine erişim sağlanabiliyor.

EBEVEYNLER İÇİN ÖZEL WEB SİTESİ VE REHBERLER

Apple, ebeveynlerin bu yeni araçlar hakkında çok daha bilinçli hareket edebilmesi, dijital çocuk gelişimi konusunda en doğru yöntemleri öğrenebilmesi için özel bir web sitesini de yayına aldı. Bu platformda, başlangıçta yapılması gereken temel ayarlardan sıkça sorulan soruların yanıtlarına kadar ailelerin dijital dünyada rehberi olacak pek çok yararlı kaynak ve makale bir araya getiriliyor.