Apple’ın 20. yıl dönümüne özel olarak hazırladığı düşünülen iPhone 20, teknoloji dünyasında şimdiden büyük merak uyandırıyor. Sektörde ortaya çıkan sızıntılar ve güvenilir kaynaklardan gelen bilgiler, iPhone 20 modelinin yalnızca donanım tarafında değil, tasarım anlayışında da önemli değişiklikler sunacağını gösteriyor. 2027 yılının Eylül ayında tanıtılması beklenen cihaz, Apple’ın şimdiye kadar geliştirdiği en iddialı akıllı telefonlardan biri olabilir.

Tasarım tarafında iPhone 20’nin titanyum kasa ile likit metal malzemeyi bir araya getireceği konuşuluyor. Bu yapı sayesinde hem dayanıklılığın artırılması hem de daha premium bir görünüm elde edilmesi hedefleniyor. Fütüristik tasarım anlayışını benimsemesi beklenen cihazda, ekranın dört kenarının da kavisli olduğu yeni bir yapı kullanılabilir. Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre Apple, Samsung üretimi Micro Curved OLED panel teknolojisinden yararlanabilir. Daha ince yapıya sahip bu panelin aynı zamanda daha yüksek parlaklık değerleri sunması bekleniyor.

Yeni nesil COE (Color Filter on Encapsulation) ekran mimarisi de iPhone 20’nin öne çıkan yeniliklerinden biri olabilir. Bu teknoloji, geleneksel OLED ekranlarda kullanılan polarizör katmanını ortadan kaldırarak ekranın daha ince, daha parlak ve daha verimli çalışmasını sağlıyor. Ayrıca Samsung’un Galaxy S Ultra serisinde kullanılan yansıma önleyici ekran teknolojisinin de iPhone 20’ye uyarlanabileceği belirtiliyor. Böylece dış mekân kullanımında ekran görünürlüğünün önemli ölçüde artması bekleniyor.

Ön tarafta ise Apple’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı ekran altı Face ID sisteminin ilk kez iPhone 20 ile kullanılması gündemde. Bu sayede Dynamic Island veya çentik benzeri bir tasarıma ihtiyaç duyulmadan tamamen ekran odaklı bir deneyim sunulabilir. Apple’ın son dönemde tanıttığı Liquid Glass tasarım diliyle birlikte cihazın oldukça modern ve bütüncül bir görünüm kazanması bekleniyor.

Performans tarafında iPhone 20’nin, ikinci nesil 2 nm üretim süreciyle geliştirilen A21 Pro işlemciden güç alacağı konuşuluyor. 12 GB RAM kapasitesiyle desteklenecek olan cihazın Apple Intelligence özelliklerini daha gelişmiş şekilde çalıştırması beklenirken, Google Gemini destekli Siri entegrasyonu da gündemde yer alıyor. Bu sayede yapay zekâ tarafında çok daha güçlü bir kullanıcı deneyimi sunulabilir.

Kamera özellikleri arasında ise 200 MP çözünürlüğünde ana kamera ve 48 MP ultra geniş açı kamera öne çıkıyor. Sensör içi zoom teknolojisi sayesinde görüntü kalitesinden minimum kayıpla yakınlaştırma yapılabileceği belirtiliyor. Batarya tarafında ise yüzde 100 silikon anot teknolojisine sahip yeni nesil pil kullanılması bekleniyor. Bu teknoloji daha yüksek enerji yoğunluğu sağlayarak hem kullanım süresini artırabilir hem de daha ince cihaz tasarımlarının önünü açabilir.

Fiyatlandırma konusunda kesin bilgiler bulunmasa da Apple’ın 20. yıl dönümüne özel konumlandıracağı iPhone 20’nin başlangıç fiyatının 1.499 dolar seviyesinde olabileceği tahmin ediliyor. Tüm bu özellikler göz önüne alındığında iPhone 20, Apple’ın son yıllardaki en büyük tasarım ve teknoloji dönüşümünü temsil eden modellerden biri olmaya aday görünüyor.

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