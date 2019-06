Samsung Galaxy Note 10 Pro 25W hızlı şarj desteğiyle gelebilir!

Samsung Galaxy Note 10 Pro gelişmelerine kötü bir haberle devam ediyoruz. Gelen son bilgilere göre hızlı şarj desteği biraz sınırlandırılmış.

Samsung, güvenilir bir kaynaktan gelen raporlara göre, Note 10 Pro modelinde 45W‘lık hızlı şarj yerine, 25W‘lık daha düşük bir şarj dolum modeli tercih edecek.

Samsung Galaxy Note 10 Pro ismi üzerinde uzun süre sessiz kalınmıştı. Standart modelin üzerine bazı gelişmelerin gelmesini umuyoruz. Şimdiye gelen söylentiler ise hızlı şarj üzerinde yoğunlaşıyordu. Yeni sızdırılanlar ise bunlarla çelişmekte.

According to my source, the Note 10 Pro will only have 25w charging, not the 45w previously leaked. The A90 is getting the 45w charging previously written about.

— Max Weinbach (@mweinbachXDA) June 8, 2019