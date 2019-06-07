Samsung Galaxy S10e mayıs güvenlik yamasını aldı!

Samsung Galaxy S10e mayıs ayı güvenlik yaması an itibariyle dağıtılmaya başladı. Güncelleme kararlılık üzerine geliştirmeler içeriyor.
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Samsung, Galaxy S serisinin bu seneki bütçe dostu cihazı, bugün erken saatlerde yeni bir güncellemeye kavuştu. Güncelleme SM-G970F kodlu cihazlarda Wifi ve bluetooth bağlantısı iyileştirmeleri, kamera geliştirmeleri ve Android’in son güvenlik yaması olan 1 Mayıs 2019 tarihli değişiklikleri içeriyor.
Boyutu 569,97 MB olan yazılımın tüm detaylarını buradan öğrenebilirsiniz.
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