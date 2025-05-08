Galaxy Tab S11 serisi, uzun bekleyişin ardından somut bir şekilde ortaya çıktı. IMEI veritabanında ortaya çıkan bilgiler, teknoloji severlerin uzun süredir beklediği bu serinin artık somutlaştığını gösteriyor. X’te ve bazı haber platformlarında Erencan Yılmaz tarafından ortaya konulan bilgiler sonucunda, Galaxy Tab S11 ve Galaxy Tab S11 Ultra olmak üzere iki modelle geleceği doğrulanan yeni seri, dikkat çekici donanım ve tasarım değişiklikleriyle kullanıcıları hedef alıyor. Peki, Galaxy Tab S11 modelleri hangi özelliklerle gelecek? Ne zaman tanıtılacak?

Galaxy Tab S11 Serisi Özellikleri Nasıl?

Galaxy Tab S11 serisinde yalnızca iki model bulunacak: standart versiyon ve Ultra model. Bu değişim, geçen yılki serideki “Plus” varyantının artık kullanılmayacağını gösteriyor. Galaxy Tab S11 modeli SM-X736B, Galaxy Tab S11 Ultra ise SM-X936B model numaralarıyla IMEI listelerinde yer aldı. Bu sadeleştirilmiş ürün yelpazesi, kullanıcıların seçim yapmasını kolaylaştırırken üretim tarafında verimliliği artırmayı hedefliyor.

Galaxy Tab S11

Galaxy Tab S11 Ultra

Yeni seride öne çıkan bir diğer detay ise donanım tarafındaki işlemci tercihi. Samsung’un, Galaxy Tab S11 modellerinde MediaTek Dimensity 9400 yonga setini kullanması bekleniyor. Bu hamle, Qualcomm odaklı geçmişin dışına çıkıldığını ve daha dengeli bir performans-fiyat oranı sunulmak istendiğini gösteriyor. Özellikle AI destekli uygulamalar ve oyunlarda bu işlemcinin güçlü bir deneyim sunması bekleniyor.

Donanım ve tasarım dışında, Galaxy Tab S11 serisi yazılım ve kullanım senaryoları açısından da geniş bir kitleye hitap edecek. Ultra model, büyük ekranı ve S Pen desteği ile profesyonel kullanıcıları hedef alırken, standart model daha erişilebilir fiyatla genel tüketiciyi memnun etmeye odaklanacak.

Galaxy Tab S11 Serisi Ne Zaman Çıkacak?

Lansman tarafında ise Samsung’un alışıldık bir yol izlemesi muhtemel. Galaxy Tab S11 serisinin Galaxy S25 FE ile birlikte tanıtılacağı tahmin ediliyor. Etkinliğin Eylül ya da Ekim 2025’te gerçekleşmesi yüksek ihtimal. Samsung’un önceki lansman geçmişi, bu iddiaları destekliyor.

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