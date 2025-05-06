Otomotiv dünyasında yenilenme rüzgarları eserken, Jeep markası da popüler SUV modeli Compass’ı baştan aşağı yeniledi. Uzun süredir beklenen yeni nesil 2025 Jeep Compass, markanın ürün gamındaki önemli bir boşluğu doldurmaya geliyor. Peki 2025 Jeep Compass özellikleri neler? 2025 Jeep Compass fiyatı ne kadar?

2025 Jeep Compass Özellikleri Neler?

Yeni 2025 Jeep Compass, dış tasarımında markanın ikonikleşmiş köşeli hatlarını modern bir yorumla sunuyor. Daha dinamik ve enerjik bir görünüme kavuşan araç, ön bölümdeki aydınlatmalı ve donanıma göre farklılık gösteren yedi parçalı ızgarasıyla dikkat çekiyor.

Tamamen yenilenen LED far takımları artık matrix teknolojisi opsiyonuyla gelirken, arka kısımdaki C şeklindeki stop lambaları modele özgü bir imza niteliği taşıyor. Tasarım anlamında 2025 Jeep Compass, selefine göre belirgin bir evrim geçirmiş durumda.

Boyutlarına baktığımızda, Jeep Compass 4.54 metre uzunluğa, 1.9 metre genişliğe ve 1.67 metre yüksekliğe sahip. 2.77 metrelik aks mesafesi, iç mekanda daha ferah bir alan sunulmasına olanak tanırken, 550 litrelik bagaj hacmi de (koltuklar dik konumdayken) sınıf standartlarını karşılıyor. Bu boyutlar, 2025 Jeep Compass modelinin hem şehir içi kullanımına hem de uzun yolculuklara uygunluğunu pekiştiriyor.

İç mekanda ise Jeep Compass, radikal bir değişimle karşımıza çıkıyor. Kokpitin merkezinde yer alan 16 inçlik devasa multimedya ekranı ilk bakışta öne çıksa da, genel tasarımda minimalist bir yaklaşım benimsenmiş. Fiziksel tuşların sayısı azaltılarak daha sade ve modern bir atmosfer yaratılmış.

Bu büyük ekran üzerinden araçla ilgili pek çok kontrol gerçekleştirilirken, standart olarak sunulan Android Auto ve Apple CarPlay desteği ile sesli asistan gibi teknoloji özellikleri sürüş konforunu artırıyor. Ayrıca, yeni Jeep Compass artık opsiyonel olarak head-up display (HUD) ile de donatılabiliyor.

2025 Jeep Compass Teknik Özellikler

Yeni 2025 Jeep Compass modelinin Avrupa pazarı için duyurulan bazı temel teknik özellikleri şunlar:

Platform: STLA Medium

STLA Medium Uzunluk: 4.54 metre

4.54 metre Genişlik: 1.9 metre

1.9 metre Yükseklik: 1.67 metre

1.67 metre Aks Mesafesi: 2.77 metre

2.77 metre Bagaj Hacmi: 550 litre (Koltuklar dik)

550 litre (Koltuklar dik) Yarı Hibrit (MHEV): 145 bg, 230 Nm tork, Önden Çekiş, 907 km menzil (iddia edilen)

145 bg, 230 Nm tork, Önden Çekiş, 907 km menzil (iddia edilen) Şarj Edilebilir Hibrit (PHEV): 195 bg, 350 Nm tork, 1.6L motor + Elektrik Motoru, 19 kWh batarya, Önden Çekiş, 770 km toplam menzil, 83 km elektrikli menzil

195 bg, 350 Nm tork, 1.6L motor + Elektrik Motoru, 19 kWh batarya, Önden Çekiş, 770 km toplam menzil, 83 km elektrikli menzil Tam Elektrikli (EV – 210 hp): 74 kWh batarya, 500 km menzil

74 kWh batarya, 500 km menzil Tam Elektrikli (EV – 230 hp): 96 kWh batarya, 650 km menzil

96 kWh batarya, 650 km menzil Tam Elektrikli (EV – 375 hp): 96 kWh batarya, 600 km menzil, Dört Çeker (AWD)

2025 Jeep Compass Fiyatı Ne Kadar?

2025 Jeep Compass modelinin Avrupa’daki lansmanı First Edition versiyonları ile başladı. Açıklanan ilk fiyat bilgileri, hibrit modelin 43.110 Euro’dan, 210 beygir gücündeki tam elektrikli versiyonun ise 52.110 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulduğunu gösteriyor. Bu rakamlar, lansman sırasındaki kurlarla yaklaşık 2.2 milyon TL’ye denk geliyor, ancak güncel kurlar ve Türkiye’deki vergilerle fiyat farklılık gösterebilir.

Türkiye pazarı için önemli bir detay ise 210 beygirlik (yaklaşık 155 kW) elektrikli Jeep Compass versiyonunun 160 kW güç sınırının altında kalması. Bu durum, aracın ülkemize uygun bir başlangıç fiyatıyla giriş yapması halinde %10’luk ÖTV dilimine girme potansiyeli taşıyor.

Ancak mevcut piyasa koşulları ve aracın segmenti göz önüne alındığında, bu ÖTV dilimine girecek bir fiyat etiketinin pek olası görünmediği de belirtiliyor. Yeni Jeep Compass modelinin Türkiye fiyatı ve donanım seçenekleri henüz resmi olarak açıklanmadı.

Genel olarak, Jeep Compass yenilenen tasarımı, modern iç mekanı ve özellikle elektrikli seçenekleri içeren geniş motor yelpazesiyle dikkat çekiyor. STLA Medium platformunun getirdiği esneklik, modelin gelecekteki rekabet gücünü artıracak önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Bu yenilikler, 2025 Jeep Compass modelini SUV pazarında iddialı bir oyuncu yapmaya aday.

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Siz 2025 Jeep Compass hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.