Türkiye’nin televizyon tarihine damga vuran ve “Uçan Adam” lakabıyla tanınan Uçan Adam Sabri, 2009 yılında Esra Ceyhan’ın programında sergilediği sıra dışı hareketlerle tanınıyordu ve yıllar boyunca kamuoyunun ilgisini çekmeye devam etti. Peki, Uçan Adam Sabri öldü mü, Uçan Adam Sabri ne oldu?

Uçan Adam Sabri kimdir?

Asıl adı Sabri Yıldız olan, halk arasında ise Uçan Adam Sabri olarak anılan bu isim, Türkiye’nin en ilginç medya karakterlerinden biri olarak tanınıyor. Zaza kökenli olan Sabri Yıldız, 1965 ya da 1966 yılında dünyaya geldi. Türkiye’nin dört bir yanında tanınmasını sağlayan olay ise 2009 yılında Kanal D ekranlarında yaşandı. Esra Ceyhan’ın sunduğu canlı yayında, “Allah Allah” diyerek kendini yere bırakan ve bir anda ‘havada durduğunu’ iddia eden bu performans, hem televizyon tarihinde hem de dijital kültürde bir kırılma noktası oldu.

Uçan Adam Sabri neden ünlü oldu?

Onu diğerlerinden ayıran şey, sahne performansının ötesinde, “Havada durdum, şahitlerim var” şeklindeki iddiasıydı. Bu cümle, yıllar boyunca çeşitli platformlarda caps’lere, video montajlarına ve parodilere konu oldu. Sosyal medya fenomenleri arasında hâlâ yerini koruyan Sabri, yalnızca birkaç dakikalık ekran süresiyle Türkiye’de adeta kültleşmiş bir figüre dönüştü.

Uçan Adam, zamanla televizyon programlarına katılmaya devam etti ve hatta Okan Bayülgen’in “Kanal-İ-Zasyon” filminde küçük bir rol aldı. Ancak bu süreçte maddi kazanç elde edemediğini ve birçok kez kandırıldığını ifade etti. Özellikle Şafak Sezer’in Vodafone reklamında onu taklit etmesi üzerine telif hakkı mücadelesi verdi, ancak maddi imkânsızlıklar nedeniyle davayı kaybetti.

Uçan Adam Sabri öldü mü?

Türkiye’nin televizyon tarihine damga vuran ve “Uçan Adam” lakabıyla tanınan Uçan Adam Sabri, hayatını kaybetti. Uçan Adam Sabri‘nin vefat haberini sosyal medya üzerinden duyuran Testo Taylan, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Uçan adam Sabri abim vefat etmiş, şu an haberim oldu. Mekanı cennet olsun, açıksözlü bir insandı. Ceket, kitap ve vazo hediye etmişti.” Bu duygusal mesaj, Sabri Yıldız‘ın çevresinde ne kadar iz bıraktığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Son yıllarında Instagram ve YouTube üzerinden yayınlar yaparak takipçileriyle iletişim kurmaya çalışan Uçan Adam Sabri, sağlık sorunları nedeniyle aktifliğini azaltmıştı. Hayatını anlatan bir kitap yazma ve film yapma hayali vardı, ancak bu hayalini gerçekleştiremeden aramızdan ayrıldı.

Uçan Adam Sabri‘nin ölümü, Türkiye’de alternatif inançlar, medya fenomenleri ve toplumun mistik figürlere olan ilgisi üzerine yeniden düşünmemize neden oldu. Onun hikâyesi, sıradışı deneyimlerin ve toplumun bu deneyimlere verdiği tepkilerin bir yansıması olarak her zaman hafızalarda kalacak.

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