Samsung, M serisi ürün gamını genişletmek için hazırlıklarına devam ediyor. Şirketin yakında piyasaya sürmeyi planladığı Galaxy M47, resmi lansmanından önce Geekbench performans testinde görüntülendi. Bu gelişme, merakla beklenen cihazın donanım özelliklerine dair ilk somut bilgileri de gün yüzüne çıkardı.

Geekbench veritabanında SM-M476B model numarasıyla listelenen akıllı telefon, donanım tarafında orta segmentin yeni oyuncularından biri olmaya aday. Peki, Galaxy M47 teknik özellikleriyle kullanıcılara neler sunacak?

Galaxy M47 ile gelecek performans detayları

Yayınlanan test sonuçlarına göre Galaxy M47, gücünü Qualcomm’un Snapdragon 6 Gen 3 yonga setinden alıyor. İşlemci mimarisinde 2.40GHz hızında çalışan dört performans çekirdeği ve 1.80GHz hızında çalışan dört verimlilik çekirdeği bulunuyor. Grafik biriminde ise Adreno 710 GPU tercih ediliyor.

Cihazın test edilen versiyonunda 8GB RAM kapasitesi dikkat çekiyor. Yazılım tarafında ise Galaxy M47 kutudan Android 16 işletim sistemiyle çıkıyor. Testlerde 2,256 puanlık bir OpenCL sonucu elde eden cihaz, bu rakamla grafik performansı hakkında erken bir fikir veriyor.

Daha önce Hindistan ve Nepal gibi pazarlarda test süreçlerinden geçtiği ve IMEI veritabanında yer aldığı bilinen model, 2023 sonunda çıkan Galaxy M44’ün doğrudan halefi konumunda. Samsung’un bu yeni cihazla birlikte hem işlemci gücünü artırması hem de güncel yazılım desteği sunması bekleniyor.

Galaxy M47 teknik özellikleri

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3

Grafik Birimi: Adreno 710

RAM: 8GB

İşletim Sistemi: Android 16

Geekbench OpenCL Skoru: 2,256

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, raporlar cihazın Super AMOLED ekran teknolojisini destekleyebileceğini, 5G bağlantısına sahip olacağını ve yüksek kapasiteli bir batarya ile donatılacağını işaret ediyor. Samsung’un bu yıl M ve F serisi cihaz konumlandırmasında yapabileceği küçük değişiklikler göz önüne alındığında, benzer özelliklere sahip bir diğer model olan Galaxy F70 Pro ile benzer bir çizgide ilerlemesi muhtemel görünüyor.

Geekbench nedir?

Geekbench, işlemci ve grafik birimi performansını ölçmek için kullanılan çapraz platform bir kıyaslama testidir. Cihazın tek çekirdekli ve çok çekirdekli hızlarını puanlayarak, donanım kapasitesini standart bir veriye dönüştürür.

İlginizi Çekebilir: Galaxy S26 Ultra alüminyum tasarımıyla tartışılıyor: Dayanıklılık performansı nasıl?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy M47 orta segmentte rekabeti değiştirebilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!