Akıllı telefon kullanıcılarının en büyük endişelerinden biri olan batarya kazaları, bu kez Güney Kore’de kendini gösterdi. Reddit platformu üzerinden yaşadığı süreci anlatan bir kullanıcı, normal kullanım sırasındayken cihazının aniden alev aldığını duyurdu. Bu olay, daha önce gündeme gelen Galaxy S25 Plus yangın vakalarını da akıllara getirdi. Peki yaşanan bu Galaxy S24 patlama olayı akıllı telefon sahipleri için ne gibi riskler barındırıyor?

Güney Kore’deki Galaxy S24 patlama vakasının detayları

Reddit üzerinde “chocho-789” kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi, 11 Mayıs tarihinde korkutucu bir Galaxy S24 patlama vakası yaşadığını belirtti. İnternette standart aramalar yaparken telefonunun aniden duman çıkarmaya başladığını ifade eden kullanıcı, cihazın aşırı ısındığını bildirdi. Kısa süre içinde hızla şişen telefon, kullanıcının elindeyken patlayarak alevlere teslim oldu.

Mağdur kullanıcı, cihazın o esnada şarjda olmadığını, daha önce hiç düşürülmediğini ve içinin kesinlikle açılmadığını özellikle vurguladı. Olayın şiddetiyle Galaxy S24’ün iç kısımlarının tamamen kömürleştiği belirtilirken, paylaşılan fotoğraflarda cihazın yerde alevler içinde kaldığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, duruma müdahale ederek lityum batarya yanması teşhisini doğruladı.

Yaşanan sürecin ardından kullanıcının yanık, duman soluma ve anksiyete şikayetleriyle tedavi gördüğü aktarıldı. Bu tür bir Samsung batarya sorunu, akıllı telefonlarını günlük hayatının merkezine koyan tüketiciler arasında haklı bir tedirginlik yarattı.

Samsung yetkilileri olayla ilgili inceleme başlattı

Olayın teknoloji forumlarında geniş yankı bulmasının ardından, Samsung cephesinden beklenen temas 13 Mayıs itibarıyla kuruldu. Yerel bir Samsung Servis Merkezi müdürünün mağdur kullanıcıyla iletişime geçtiği ve gerekli teknik kayıtların toplanmaya başlandığı bildirildi. Kullanıcı, şirketten yalnızca maddi tazminat beklemediğini, asıl sorunun tespit edilerek konunun ciddiyetle ele alınmasını talep ettiğini aktardı.

Benzer bir durum Galaxy S25 Plus modelinde de görülmüştü

Bu gelişmeler, markanın yakın geçmişte karşılaştığı bir başka olayı yeniden gündeme taşıdı. Geçtiğimiz ekim ayında bir başka kullanıcı, Galaxy S25 Plus cihazının ikiye ayrılarak alev aldığına dair görüntüleri raporlamıştı. Tıpkı son olaydaki gibi, o cihazın da şarjda olmadığı ve aniden aşırı ısınarak yandığı öne sürülmüştü.

Ekim ayındaki söz konusu vakada şans eseri herhangi bir yaralanma bildirilmezken, Samsung konuyla ilgili resmi bir soruşturma başlattığını açıklamıştı. Üst üste gelen bu bildirimler, akıllı telefonların batarya güvenlik standartları konusundaki soru işaretlerini artırmaya devam ediyor.

Lityum batarya yanması nedir?

Lityum iyon pillerin iç yapısındaki kısa devre, fiziksel hasar veya aşırı ısınma sonucu hücrelerin kontrolsüz şekilde enerji boşaltması durumudur. Bu reaksiyon hızla yayılarak cihazın alev almasına, yüksek ısı yaymasına ve zehirli duman çıkarmasına neden olur.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şarjda bile olmayan bir cihazda böylesine bir Galaxy S24 patlama iddiası sizi tedirgin ediyor mu?