Akıllı telefon pazarında malzeme seçimi, hem estetik hem de yapısal bütünlük açısından en kritik kararlardan biri haline geldi. Samsung ve Apple gibi teknoloji devlerinin titanyumdan tekrar alüminyuma yönelmesi, beraberinde bazı soru işaretlerini de getirdi. Özellikle son paylaşılan görseller, Galaxy S26 Ultra dayanıklılık performansının kılıf kullanımında bile risk altında olabileceğini gösteriyor. Peki Galaxy S26 Ultra dayanıklılık konusunda kullanıcılarını gerçekten ikna edebilecek mi?

Galaxy S26 Ultra dayanıklılık performansı ve kullanıcı deneyimleri

Yeni nesil amiral gemisi cihazlarda malzeme tercihinin değişmesi, fiziksel direnç tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Sosyal medyada paylaşılan son raporlar, Galaxy S26 Ultra dayanıklılık noktasında bazı zayıf noktaların olduğunu işaret ediyor. Paylaşılan görsellerde, cihazın alt kısmında, özellikle S Pen yuvasına yakın bölgede belirgin bir hasar oluştuğu görülüyor. Bu durumun en dikkat çekici yanı ise, hasarın cihazın koruyucu kılıf içindeyken meydana gelmiş olması.

Kullanıcıların paylaştığı deneyimler, bu sorunun tekil bir vakadan ibaret olmadığını gösteriyor. Bazı kullanıcılar telefonun yere düşmesi durumunda boyanın kolayca soyulduğunu ifade ederken, bazıları da alüminyum çerçeve yapısının darbelere karşı titanyum kadar dirençli olmadığını savunuyor. Benzer şikayetlerin titanyuma veda eden iPhone 17 Pro modellerinde de görülmesi, endüstrideki malzeme değişiminin kullanıcı tarafındaki yansımasını net bir şekilde özetliyor.

Samsung, Galaxy S24 Ultra ve S25 Ultra modellerinde kullandığı titanyum çerçeveyi terk ederek bu modelde tekrar alüminyuma dönüş yaptı. Şirket bu değişikliğin nedenine dair resmi bir açıklama yapmasa da, üretim süreçlerindeki maliyet avantajı ve daha geniş renk yelpazesi sunabilme kabiliyeti bu kararın arkasındaki ana etkenler olarak görülüyor. Ayrıca alüminyum çerçeve kullanımı, cihaz içindeki ısı dağılımını iyileştirmek ve pil kapasitesi için daha fazla alan yaratmak gibi mühendislik avantajları da sağlıyor.

Ancak bu avantajlar, beraberinde daha narin bir yapıyı da getiriyor. Titanyumun yüksek sertlik derecesi ve çizilmelere karşı doğal direnci, alüminyum alaşımlarında aynı seviyede bulunmuyor. Bu durum, Galaxy S26 Ultra dayanıklılık beklentisi yüksek olan kullanıcılar için cihazı daha dikkatli kullanmayı gerektiren bir faktöre dönüştürüyor. Özellikle kılıfın içine sızabilen toz ve küçük partiküllerin, yumuşak metal yüzeylerde sürtünme kaynaklı deformasyonlara neden olabildiği biliniyor.

Galaxy S26 Ultra tasarım özellikleri

Gövde Malzemesi: Yüksek mukavemetli alüminyum alaşım

Selef Modeller: Galaxy S24 ve S25 Ultra (Titanyum çerçeve)

Donanımsal Avantajlar: Gelişmiş ısı dağılımı ve artırılmış pil alanı

Tasarım Esnekliği: Daha geniş ve canlı renk seçenekleri

Kullanım Uyarısı: Darbe ve sürtünmelere karşı ekstra hassasiyet

Teknoloji dünyasında her malzeme seçimi bir ödünleşmeyi beraberinde getirir. Samsung’un bu tercihi, cihazı daha hafif ve termal açıdan daha verimli kılarken, iPhone 17 Pro tarafında da görüldüğü üzere yapısal sertlikten bir miktar ödün verilmiş gibi duruyor. Üreticilerin gelecekteki modellerde premium hissi mi yoksa maksimum dayanıklılığı mı ön plana çıkaracağı, bu şikayetlerin yoğunluğuna göre şekillenecektir.

Anodizasyon nedir?

Alüminyum yüzeylerin aşınmaya karşı direncini artırmak ve renklendirmek için uygulanan elektrokimyasal bir işlemdir. Bu işlemle metalin yüzeyinde koruyucu bir oksit tabakası oluşturulur, ancak çok sert darbelerde bu tabaka altındaki metal yumuşak olduğu için soyulmalar meydana gelebilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Galaxy S26 Ultra dayanıklılık sorunları sizin satın alma kararınızı etkiler mi?