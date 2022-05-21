Samsungi, bazı sevilen cihazlarının özel üretim versiyonlarını yapmak konusunda oldukça deneyimli bir firma. Özel üretim katlanabilir telefonu olan Galaxy Z Flip 3 Muzik Tiger Edition modeli ile gündeme gelen firma, şimdi de çok satan kablosuz kulaklık modeli Galaxy Buds 2’nin özel üretim bir versiyonunu görücüye çıkardı. Ünlü video oyunu Pokemon’a özel olarak üretilen cihaz çokça ilgi çekti!

Özel Üretim Taşıma Kutusu!

Firma, daha önce katlanabilir telefonu olan Galaxy Z Flip 3’ün de Pokemon’a özel bir versiyonunu üretmiş ve cihazın stokları dakikalar içerisinde tükenmişti. Firmanın Galaxy Buds 2 Pokemon Edition kablosuz kulaklığı da benzer şekilde dakikalar içerisinde bitecekmiş gibi görünüyor.

Poke Ball (Poke Topu) dizaynına sahip olan bir taşıma kutusuyla beraber gelen cihazın bu özelliğinin birçok Pokemon hayranı tarafından sevileceğini söylemek mümkün. Taşıma kutusunun yalnızca Galaxy Buds 2 ile uyumlu olmadığını, aynı zamanda Galaxy Buds Live ve Galaxy Buds Pro kullanıcılarının da bu taşıma kutusunu cihazları için kullanabileceğini belirtelim.

Her ne kadar Pokemon Edition paketinde sunulan Galaxy Buds 2 modeli, normal model ile tasarım ve özellikler bakımından birebir aynı olsa da, pakette sunulan 11 adet çıkartma sayesinde kullanıcılar cihazlarını Pokemon karakterleri ile kişiselleştirebiliyor. Bu karakterler arasında; Pikachu, Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Jigglypuff, Ditto, Dragonite, Lapras, Eevee, Gengar, ve Mew bulunuyor.

Ayrıca Galaxy Buds 2 Pokemon Edition’ı satın almak isteyen kullanıcılar; cihazın normal versiyonunda sunulan Onyx, Zeytin Yeşili, Beyaz, Eflatun veya Grafit renklerinden birini tercih edebiliyor. Yani, cihazı satın almak isteyen kullanıcılar tek bir renk seçeneğine sahip değil. Ancak cihazla beraber gelen Poke Ball’da herhangi bir renk seçeneği bulunmuyor. Poke Ball, hangi renk Galaxy Buds 2 tercih edilirse edilsin, video oyununda olduğu gibi kırmızı ve beyaz renklere sahip olarak geliyor.

Teknolojik aygıtların bir giysi kombininin parçası olarak görüldüğü Kore’de satışa sunulan cihaz, 134.000 Güney Kore Wonu fiyat etiketine sahip. Bunun yaklaşık olarak 106 dolar ettiğini söylemek mümkün. Cihazın Güney Kore dışında satışa sunulması ise planlanmıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Siz olsanız Galaxy Buds 2 Pokemon Edition’ı satın alır mıydınız? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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