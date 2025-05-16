Galaxy S25 FE, Geekbench 6.4.0 testinde ortaya çıktı. Model numarası SM-S731U olan cihaz, Android 16 işletim sistemiyle test edilmiş durumda. Peki S25 FE işlemcisi ne olacak? İşte beklenen yeni Samsung Fan Edition modeli Galaxy S25 FE özellikleri ve işlemcisi.

Galaxy S25 FE işlemcisi ne olacak?

Ancak en dikkat çekici detay, S25 FE işlemcisi olarak geçen yılki S24 FE modelinde kullanılan Exynos 2400’ün tekrar tercih edilmiş olması.

Samsung’un uzun süredir merakla beklenen yeni Fan Edition telefonu, selefine kıyasla önemli performans artışı sunmuyor gibi görünüyor. Geekbench tek çekirdek skorunda 2064 puan, çoklu çekirdek skorunda ise 6899 puan alan cihaz, güçlü ama şaşırtmayan bir grafik çiziyor.

Galaxy S25 FE özellikleri

Benchmark sonuçları cihazın kalbinde Exynos 2400 yonga setinin yer aldığını doğrularken, 10 çekirdekli bir yapı göze çarpıyor. Bu yapı şu şekilde:

1 çekirdek 3.21 GHz

2 çekirdek 2.90 GHz

3 çekirdek 2.59 GHz

4 çekirdek 1.96 GHz

7.04 GB RAM kapasitesi, yuvarlama ile birlikte 8 GB olarak sunulacak gibi görünüyor. Bu durum, bazı kullanıcılar için “hayal kırıklığı” olabilir çünkü daha önceki beklentilerde 12 GB RAM seçeneği dillendirilmişti. Ayrıca Exynos 2400’ün bir kez daha kullanılması, bazı teknoloji takipçileri tarafından “yenilikten uzak bir tercih” olarak yorumlanıyor.

Cihazın anakart kodu s5e9945 olarak listelenmiş. Bu kod daha önce Exynos 2400’te görülmüştü ve işlemcinin yapay zekâ özellikleriyle öne çıktığı biliniyor. Performans açısından ise cihaz günlük kullanımda güçlü bir deneyim sunacak olsa da selefinden bariz bir sıçrama beklemek gerçekçi değil.

Bu durumda S24 FE ile S25 FE’yi neyin ayıracağını merak ediyoruz. Galaxy S25 FE özelliklerinden ziyade, tasarımıyla kullancıları sevindirebilir. Samsung belki bu cihazda yıllardır FE serisinin eleştirildiği noktalardan biri olan asimetrik çerçeve konusuna el atabilir.

İlginizi Çekebilir: Galaxy S25 kamera güncellemesi yolda! S25 Haziran güncellemesi neler getirecek?

Galaxy M serisi cihazlarda bile simetrik çerçeveye geçen Samsung’un amiral gemisi S serisi bir cihazda asimetrik çerçeveler kullanması biraz hayal kırıklığı olmuş durumda. Diğer üreticiler daha uygun fiyatlı cihazlarında bile bu özelliğe yer verirken Samsung alt çene kısmını çerçevelerin kalanına göre biraz daha kalın yapmakta ısrarcı. Galaxy S25 FE umuyoruz ki bu geleneği bitirir.

Galaxy S25 FE teknik özellikleri (Geekbench sızıntısı)

İşletim Sistemi: Android 16 (One UI 8 tabanlı olması muhtemel)

Android 16 (One UI 8 tabanlı olması muhtemel) İşlemci: Exynos 2400, 10 çekirdekli yapı

Exynos 2400, 10 çekirdekli yapı RAM: 8 GB

8 GB Tek çekirdek puanı: 2064

2064 Çoklu çekirdek puanı: 6899

Samsung S25 FE ne zaman çıkacak?

Galaxy S25 FE, büyük ihtimalle Eylül veya Ekim 2025’te tanıtılacak. Cihazın diğer teknik detaylarının da önümüzdeki haftalarda TENAA veya FCC belgeleri ile netleşmesi bekleniyor.

Sizce Samsung’un Fan Edition serisi hâlâ cazibesini koruyor mu? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.