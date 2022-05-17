Samsung, özel üretim cihazlar konusunda oldukça deneyimli bir firma. Daha önce Kış Olimpiyatları gibi bazı önemli etkinliklerin yanında Pokemon sevenler için de özel üretim seriler yapan firma, şimdi de Kore’de oldukça popüler olan Muzik Tiger için özel olarak üretilmiş bir Z Flip 3 modelini duyurdu. Yeni modelin kutu içeriği dikkat çekiyor!

Sınırlı Sayıda Üretiliyor!

Sınırlı sayıda üretilecek olan bu özel seri Z Flip 3 modeli, özellikle Kore pazarında katlanabilir telefonların popülerleşmesi ile beraber firmanın yüzünü güldürecek satış rakamlarına ulaşacak gibi görünüyor.

Muzik Tiger markası, Kore’de oldukça popüler bir marka. Birçok ürün grubuna sahip olan bu marka, merkezine özgürlük düşüncesini koyuyor. Zira “Muzik” Korecede “İş Yok” anlamına geliyor. Muzik Tiger ise “İş Yapmayan/ Özgür Kaplan” anlamı taşıyor.

Galaxy Z Flip 3 Muzik Tiger Edition’ın satışları geçtiğimiz gün başladı ve cihazın fiyat etiketi 1,280,400 Güney Kore wonu olarak karşımıza çıkıyor. Bu fiyatın yaklaşık olarak 1030 dolar ettiğini söylemek mümkün.

Cihazın kutu içeriğinde Muzik Tiger etiketi olan bir adet koruma kılıfı, bir adet anahtarlık ve bir adet telefon standının yanında bir tane de yine Tiger Muzik etiketine sahip olan taşıma çantası yer alıyor. İlginç olan nokta ise telefonun kendisi denebilir. Öyle ki, cihaz standart Galaxy Z Flip 3 modelleriyle birebir aynı.

Katlanabilir telefon modelleri, tanıtıldıkları zaman hedeflerine taşınabilirlik ve kullanım kolaylığı gibi konuları alıyordu. Ancak özellikle Kore gibi pazarlarda bu cihazlar bir moda simgesi haline gelmiş durumda.

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Z Flip modelinin bu konuda abisi olan Z Fold’dan daha ön planda olduğu söylenebilir. Samsung da bunu kullanmak istiyor gibi görünüyor. Zira Z Flip 3’ün şu ana kadar üç adet özel üretim versiyonu yapılmış durumda. Önceki versiyonlar, satışa sunulduktan saatler sonra tükenmişti. Yeni modelin satış rakamları henüz açıklanmasa da, benzer bir durumun yaşanması bekleniyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung Galaxy Z Flip 3’ün Muzik Tiger Edition versiyonu başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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