Samsung cephesinin yeni katlanabilir telefonları olan Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4 hakkında birçok iddia bulunuyor. Ağustos ayında tanıtılması beklenen cihazların tanıtım tarihi yaklaştıkça cihazlar hakkında daha farkı bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Öyle ki, son gelen haberlere göre parça üretimine başlanan serinin küçük ekranlı modeli olan ve parça üretiminin %30’luk bir kısmını oluşturan Galaxy Z Flip 4, ünlü performans testi uygulaması Geekench’te ortaya çıktı!

Snapdragon 8 Gen 1+ ile Geliyor!

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan Geekbench listelerine bakılırsa, SM-F721U model numarası ile ortaya çıkan Samsung Galaxy Z Flip 4’te Qualcomm’un 20 Mayıs etkinliğinin yıldızı olması beklenen Snapdragon 8 Gen 1+ yonga setine yer verilecek.

Tek çekirdek testinden 1277 puan alan cihaz, çoklu çekirdek testinden ise 3642 puan alıyor. Bu değerlerin Snapdragon 8 Gen 1’e yakın olduğu görülüyor. Ancak MediaTek’in Dimensity 9000 işlemcisinin bu testte Snapdragon 8 Gen 1+’tan daha iyi sonuçlara imza attığını söylemeliyiz. Yine de bu işlemcinin Android cephesinin en güçlü işlemcileri arasında yerini alacağını söylemek şimdiden mümkün.

Listelere göre, “Taro” kod adına sahip olan bu işlemcide bulunan ARM Cortex-X2 birincil performans çekirdeği 3.19 GHz saat hızına çıkabiliyor. İkincil performans çekirdekleri olan Cortex-A710 çekirdekleri ise 2.75 GHz saat hızına ulaşabiliyor. Düşük güç isteyen uygulamalarda aktif olarak kullanılan Cortex-A510 verimlilik çekirdekleri ise 1.8 GHz saat hızına ulaşıyor. Bu değerler Snapdragon 8 Gen 1’e oldukça yakın olsa da, performans çekirdeklerinin saat hızının arttığı görülüyor. Bunun önceki “+” modellerde olduğu gibi overclock (hız aşırtma) yöntemiyle yapıldığı düşünülüyor.

Artan saat hızının verimlilik düşüşü ve ısınma gibi sorunlara neden olabileceği bilinen bir şey. Qualcomm cephesinin Snapdragon 8 Gen 1 ile bazı ısınma sorunları yaşadığı göz önünde bulundurulursa, saat hızı artırmanın pek de mantıklı bir hareket olmadığı söylenebilir. Yine de bu tür yorumların işlemci tanıtıldıktan ve test edildikten sonra yapılması daha doğru olacaktır. Zira Qualcomm bu nesilde Samsung ile yollarını ayırmış ve Snapdragon 8 Gen 1+ yonga setini Apple’ın Bionic serisi işlemcilerini de üreten TSMC’nin üretmesine karar vermişti.

Listelerde ortaya çıkan diğer bilgilere göre 8 GB bellek kapasitesine saip olan Z Flip 4 kutudan Android 12 ile çıkıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy Z Flip 4’ün performans sonuçları sizi etkileyebildi mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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