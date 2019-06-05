Samsung Galaxy A90 teknik detayları sızdırıldı!

Samsung Galaxy A90 tüm teknik detayları gün yüzüne çıktı. Kore devi, orta segmente göre güçlü bir cihaz yaratmış gibi gözüküyor.

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Samsung cihazın kod adını SM-A9050 olarak belirlerken, yayınlanan Geekbench skorları cihazın tek çekirdekte “2504″ alırken çift çekirdek performansında “6768” alarak orta segment birçok cihazı geçmiş oldu.

Galaxy A90′da Snapdragon 675 yonga seti kullanması bekleniyor. Daha önce aynı işlemciyi Samsung Galaxy A70’e de dahil etmişti. Ayrıca 6GB RAM gibi android cihazlar için iddialı bir donanım tercih edilmiş durumda.