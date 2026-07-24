Çinli teknoloji devi Xiaomi, ekosistemindeki cihazların güvenliğini artırmak ve sistem kararlılığını sağlamak amacıyla Temmuz 2026 Android güvenlik güncellemesini küresel çapta kullanıma sundu. Türkiye, Avrupa (EEA), Global, Hindistan ve Çin gibi ana pazarlarda eş zamanlı olarak dağıtılan bu önemli yama; Xiaomi, Redmi ve POCO markalarına ait toplam 58 farklı akıllı telefon ve tablet modelini kapsıyor.

40’tan Fazla Güvenlik Açığı Kapatıldı (5’i Kritik Seviyede)

Yayınlanan yeni güncelleme, cihazlara yeni radikal arayüz özellikleri getirmek yerine tamamen sistem güvenliğine ve performans optimizasyonuna odaklanıyor.

Google’ın yayımladığı Android Güvenlik Bülteni verilerine göre bu yama:

Önceki yazılım sürümlerinde tespit edilen 40’tan fazla güvenlik zafiyetini ortadan kaldırıyor.

Kapatılan açıkların arasında sistem erişimine imkan tanıyan 5 adet kritik seviyedeki hata yer alıyor.

Neden Hemen Yüklenmeli? Kritik düzeydeki güvenlik zafiyetleri veri sızıntılarına ve sistemsel açıklara yol açabileceğinden, kullanıcıların cihazlarına bildirim ulaştığı anda güncellemeyi vakit kaybetmeden yüklemeleri öneriliyor.

Android 17 ve HyperOS 4 Sinyali Verildi

Temmuz güvenlik yamasının dağıtımı sürerken, Xiaomi cephesinde daha büyük yazılım güncellemeleri için de hazırlıklar son aşamaya geldi. Şirketin uygun amiral gemisi modeller için kararlı Android 17 sürümünün dağıtımına başladığı, aynı zamanda yeni arayüz mimarisi olan HyperOS 4’ün de lansmanı için gün saydığı belirtildi. Önümüzdeki haftalarda her iki büyük güncellemenin kademeli olarak desteklenen cihazlara sunulması bekleniyor.

Güncellemeyi Alan Öne Çıkan Modeller

Güncelleme dağıtımı amiral gemisi telefonlardan bütçe dostu giriş seviyesi modellere ve tabletlere kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor:

1. Xiaomi Modelleri

Xiaomi 17T / 17T Pro

Xiaomi 14 Ultra / 14 Civi

Xiaomi 13 Pro / 13T / 13 Lite

Xiaomi Civi 4 Pro / Civi 2

Xiaomi Pad 7 / Pad 7 Pro / Pad 6S Pro 12.4

2. POCO Modelleri

POCO X8 Pro / POCO X8 Pro Iron Man Edition

POCO X7

POCO M8 Pro 5G / POCO M8s

POCO M7 4G / M7 Plus / M6 / M6 Pro 4G

POCO C Pad / C85 4G / C85x / C81 / C75

3. Redmi Modelleri

Redmi Note 15 Pro+

Redmi Note 14 4G / Note 14 Pro / Note 14 Pro+

Redmi Note 13 Pro 4G

Redmi 17 5G / Redmi 15 / Redmi 15 4G

Redmi 13R / 13X / Redmi A7 Pro / Redmi A3 Pro

Redmi Turbo 5

Redmi Pad 2 4G / Pad Pro 5G / Pad SE 2 / Pad SE 8.7 Wi-Fi

Güncelleme Nasıl Kontrol Edilir?

Xiaomi yazılım güncellemelerini sunucularda yoğunluk yaşanmaması adına kademeli olarak dağıttığından, paket cihazınıza henüz ulaşmamış olabilir. Manuel kontrol yapmak için cihazınızdan Ayarlar > Telefon Hakkında > HyperOS sekmesine giderek güncellemeleri denetleyebilirsiniz.