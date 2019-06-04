Galaxy S8 vs Galaxy A50 – Hangisi daha mantıklı?

Galaxy S8 vs Galaxy A50 kıyaslama videomuzda, sıkça sorulan bir sorunun cevabını arıyoruz. Eski amiral gemisi mi, yoksa yeni nesil bir orta düzey telefon mu?

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Galaxy S8 vs Galaxy A50 fiyatları

Şu anda Galaxy S8 modelinin Türkiye garantili fiyatı 3.300 TL civarında iken Galaxy A50 modelinin 2.500 TL civarında satın alınabildiğini görüyoruz. Yani her iki telefon arasında yaklaşık 800 TL’lik bir fiyat farkı bulunuyor.

Galaxy S8 vs Galaxy A50 tasarım

İki telefon arasında göze çarpan ilk fark malzeme kalitesi. Zira Galaxy S8 modelinde alüminyum kasa ve cam tasarım kullanılırken, Galaxy A50 modelinde polikarbon bir yapı söz konusu.

Galaxy A50 modelinde ekrana gömülü parmak izi sensörü bulunuyor ve telefonda damla çentik tasarımı kullanılıyor. Öte yandan Galaxy S8 modelinde ise geleneksel çerçeveler ve parmak izi sensörünün kameranın yanında olduğu bir tasarım anlayışı bulunuyor.

Galaxy S8 modelinde IP68 suya ve toza dayanıklılık yer alırken, A50 modelinde bu özellik ne yazık ki yer almıyor.

Galaxy S8 vs Galaxy A50 ekran özellikleri

Bu noktadaki en büyük fark aralarındaki boyut. Zira Galaxy S8 modelinde 5.8 inç boyutlu, Galaxy A50 modelinde ise 6.4 inç boyutlu bir ekran var. Çözünürlük tarafında da Galaxy S8 modelinde 2K çözünürlük kullanılırken, A50 modelinde 1080p Full HD panel tercih edilmiş. Ayrıca S8 modelinde HDR10 desteği de sunuluyor.

Galaxy S8 vs Galaxy A50 donanım özellikleri

Galaxy S8 modelinde Exynos 8895 işlemci ve Mali-G71 grafik birimi yer alıyor. Galaxy A50 modelinde ise Exynos 9610 işlemci ve Mali-G72 MP3 grafik birimi karşımıza çıkıyor.

Cihazların aldığı Benchmark skorları şu şekilde :

Galaxy A50: GeekBench: 1681(tek çekirdek) – 5449 (çoklu çekirdek)

Galaxy S8: GeekBench: 2001 (tek çekirdek) – 6843 (çoklu çekirdek)

Galaxy A50: AnTuTu: 139996

Galaxy S8: AnTuTu: 209542

Diğer donanım bileşenlerinde Galaxy S8 modelinde 4 GB RAM + 64 GB depolama, Galaxy A50 modelinde ise 6 GB RAM + 64 GB depolama sıralanıyor.

Tek kamera vs üç kamera?

Galaxy S8 modelinde 12 MP ve F/1.7 diyafram değerine sahip tek kamera bulunuyor. Galaxy A50 modelinde ise 25 MP + 8 MP geniş açı + 5 MP derinlik olmak üzere üç kamera yer alıyor.

Her ne kadar Galaxy A50 modelinde kamera sayısı fazla olduğu için geniş açı ve portre fotoğraf gibi artı noktalar olsa da, ana kameranın kalitesi Galaxy S8 modelinde gözle görülür derecede daha iyi sonuçlar veriyor.

Batarya özellikleri

Galaxy S8 modelinde 3000 mAh, Galaxy A50 modelinde ise 4000 mAh kapasiteli pil yer alıyor. Her iki telefon da 15W ‘lık bir hızlı şarj desteğine sahip.