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Video Karşılaştırma

Samsung Galaxy A52, Galaxy A72, POCO X3 Pro ve POCO F3 video karşılaştırma

Samsung ve Xiaomi’nin popüler orta seviye modellerinin video performanslarını karşılaştırdık. Birbirinden farklı, üçlü, dörtlü kamera dizilimleri ve havada uçuşan mega piksellerin videosu yayında.

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Samsung Galaxy A52, Galaxy A72, POCO X3 Pro ve POCO F3 video karşılaştırma

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Videodaki cihazların fiyat bilgisi için; https://app.hps.im/d7ct/16b98af7

İyi seyirler…

Samsung Galaxy A72 özellikleri

Boyut: 165 x 77.4 x 8.4 mm
Ağırlık: 203 gram
Ekran: 67 inç FHD+ Super AMOLED 90 Hz
İşlemci: Snapdragon 720G
Bellek: 8 GB
Depolama: 128 GB + MicroSD
Arka Kamera: 64 MP + 12 MP + 8 MP + 5 MP
Ön Kamera: 32 MP
Video: 4K 30 fps (Ön ve Arka)
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 25 Watt

Samsung Galaxy A52 özellikleri

Boyut: 159.9 x 75.1 x 8.4 mm
Ağırlık: 189 gram
Ekran: 6,5 inç FHD+ Super AMOLED 90 Hz
İşlemci: Snapdragon 720G
Bellek: 8 GB
Depolama: 128 GB + MicroSD
Arka Kamera: 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP
Ön Kamera: 32 MP
Video: 4K 30 fps (Ön ve Arka)
Batarya: 4500 mAh
Şarj: 25 Watt (Kutudan 15 Watt çıkıyor)

POCO F3 özellikleri

Boyut: 163,7 x 76,4 x 7,8 mm
Ağırlık: 196 gram
Koıruma: Gorilla Glass 5 (ön ve arka)
Ekran: 6,67 inç FHD+ AMOLED, 120 Hz, HDR10+
İşlemci: Snapdragon 870
Bellek: 6 GB / 8 GB
Depolama: 128 GB / 256 GB
Kamea: 48 MP + 8 MP + 5 MP
Ön Kamera: 20 MP
Batarya: 4520 mAh
Şarj: 33 Watt

POCO X3 Pro özellikleri

Boyut: 165.3 x 76.8 x 9.4 mm
Ağırlık: 215 gram
Ekran: 6,57 inç FHD+ IPS LCD, 120Hz, HDR10
İşlemci: Snapdragon 860
Grafik: Adreno 640
Bellek: 6 GB / 8 GB
Depolama: 128 GB / 256 GB (MicroSD kart desteği)
Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
Ön Kamera: 20 MP
Batarya: 5160 mAh
Şarj: 30 Watt
Diğer: IP53 koruma

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POCO F3 özellikleri

Boyut: 163,7 x 76,4 x 7,8 mm
Ağırlık: 196 gram
Koruma: Gorilla Glass 5 (ön ve arka)
Ekran: 6,67 inç FHD+ Super AMOLED, 120 Hz, HDR10+
İşlemci: Snapdragon 870
Bellek: 6 GB / 8 GB
Depolama: 128 GB / 256 GB
Kamea: 48 MP + 8 MP + 5 MP
Ön Kamera: 20 MP
Batarya: 4520 mAh
Şarj: 33 Watt

POCO F2 Pro özellikleri

Boyut: 163.3 x 75.4 x 8.9 mm
Ağırlık: 219 gr
Kasa: Gorilla Glass 5 (ön ve arka)
Ekran: 6,67 inç 1FHD+ Super AMOLED 60 Hz, HDR
İşlemci: Snapdragon 865
Bellek: 6 GB / 8 GB
Depolama: 128 GB / 256 GB
Arka Kamera: 64 MP + 13 MP + 5 MP + 2 MP
Ön Kamera: 20 MP
Batarya: 4700 mAh
Şarj: 30 Watt

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