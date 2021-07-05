Xiaomi Mi 11 ile Xiaomi Mi 10 Ultra başta olmak üzere Xiaomi Mi 10 ve Xiaomi Mi 10T Pro ile beraber Xiaomi’nin şampiyonlar ligi gibi karşılaştırma ile karşınızdayız. Xiaomi’nin en güçlü telefonlarını derlediğimiz videoda, cihazların ön ve arka video kalitelerini görebilirsiniz. İyi seyirler…

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