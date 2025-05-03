Ticaret Bakanlığı, piyasada bulunan bazı mobil cihazların güvenlik kriterlerini karşılamadığını tespit ederek harekete geçti. Yapılan açıklamaya göre, toplatılan telefonlar listesine Reeder, Dijitsu ve Hiking markalarına ait dört model ile Mercusys marka bir kablosuz hoparlör eklendi. Alınan bu karar, güvenlik açığı nedeniyle tüketici sağlığını korumayı hedefliyor.

Ticaret Bakanlığı güvenlik açığı olan telefonlar hakkında toplatma kararı aldı

Toplatılan telefonlar için alınan kararın arkasında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan teknik incelemeler yer alıyor. Ticaret Bakanlığı ise bu doğrultuda Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden riskli ürünleri kamuoyuyla paylaştı. İlgili cihazların Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği‘nde yer alan 5. maddeye uymadığı ve ciddi güvenlik açığı barındırdığı vurgulandı.

Toplatılacak ürünler listesi şu şekilde:

Reeder S19 Max Pro S Zoom



Dijitsu DCT 90



Hiking X11



Hiking X9



Mercusys AC 1200 kablosuz hoparlör

Bu cihazların elektromanyetik uyumluluk konusunda yetersiz kaldığı, diğer elektronik cihazlarla parazit riski taşıdığı, radyo spektrumunu verimli kullanamadığı, ortak şarj cihazlarıyla çalışmadığı ve AB uyumlu bağlantı arayüzlerine sahip olmadığı belirtildi. Ayrıca güvenlik açığı kapsamında insan sağlığını ve mal güvenliğini tehdit edebilecek teknik eksiklikler de tespit edildi.

Toplatılan telefonlar ve güvenlik açığı bulunan cihazlar, Ticaret Bakanlığı tarafından yakından denetlenmeye devam edilecek. Vatandaşların, özellikle telefonlarda güvenlik açığı gibi kritik konularda bilinçli hareket etmeleri ve şüpheli ürünleri yetkililere bildirmeleri büyük önem taşıyor.

Toplatma kararı olan cihazlar nasıl iade edilir?

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına önemli bir duyuru yaptı. Toplatılan telefonlardan birine sahip olan tüketiciler, ürünü satın aldıkları bayilere başvurarak iade, değişim ya da para iadesi talep edebilecek. Bu süreç, hem tüketici haklarının korunması hem de piyasada dolaşan güvenli olmayan ürünlerin elimine edilmesi açısından önem taşıyor.

Bu haberde adı geçen markalar, resmi açıklamalarını bizle paylaşırsa yayınlamaktan mutluluk duyarız. Gelecek her türlü resmi açıklamayı dikkatle takip ediyor ve sizlerle paylaşıyor olacağız.

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