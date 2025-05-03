Bu videoda Samsung’u orta segmente konumlandırdığı A Serisi’nin A36 modeline göz atıyoruz. Samsung Galaxy A36, bir önceki modeline göre önemli iyileştirmelere sahip olsa da fiyat tarafında çok tartışılan modellerin başında geliyor.

Exynos işlemciden Snapdragon 6 Gen 3’e geçilmesi, 6 sene güncelleme garantisi şarj hızının 25W seviyesinden 45W seviyesine yükselmesi, Gorilla Glass Victus+ ön ve arka koruma gibi önde gelen yenlikleri olan Galaxy A36 kullanıcısına neler sunuyor, 17.500 TL’ye tercih edilir mi? Bu soruların cevaplarını ve telefonun tüm detaylarını videoda bulabilirsiniz. İyi seyirler.

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