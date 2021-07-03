Genel
PES 2021’de UKRAYNA vs. İNGİLTERE | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL QLED 4K TV C725
TCL Türkiye sponsorluğunda hazırladığımız serimize devam ediyoruz. EURO 2020 heyecanını ofis ahalisi olarak yaşayacağımız bu dönemde her maç sabahında Aydoğan karşısına birini rakip alarak PES 2021’de karşılaşmayı oynayacaklar. Aynı zamanda her videoda 1 kişiye PES 2021 hediye!
İlginizi çekebilir; PES 2021’de İTALYA vs. BELÇİKA | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL 4K HDR TV P725
PES 2021’de UKRAYNA vs. İNGİLTERE | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL QLED 4K TV C725
*Bu video TCL Türkiye sponsorluğunda hazırlanmıştır.
TCL QLED 4K TV C725 hakkında detaylı bilgi için; https://www.tcl.com/tr/tr/products/c725/c725-55.html
Turnuvanın ikinci tur maçında Aydoğan ve Fatih kozlarını paylaştı. TCL QLED 4K TV C725 serisi televizyon ile oynadığımız oyunda bakalım nasıl bir skor ortaya çıkmış. Sizler de beklentinizi yorumlar bölümünde yazmayı ihmal etmeyin!
Tüm TCL televizyonlarında “Camera Ready “ adı verilen web kamera desteği mevcut olduğunu da belirtelim. Bu sayede video konferans yapılabiliyor, P725 ve üstü tüm modellerde ise dahili mikrofon bulunuyor. Hem video konferanslarda sesli iletişim için kullanabilir, hem de Google Asistan’a “Ok Google “ dediğinizde sesli komut verebilirsiniz
*PES 2021 Hediyesi İçin*
Oyunu kazanmak için tek yapmanız gereken videoda sorduğumuz soruyu “#XXXXX” örneğinde olduğu gibi büyük harfler ile gerekli karakter ile yazmanız olacak. Yarın sabah Instagram hesabımızdan duyuracağımız çekilişle kazanan arkadaşımıza oyunun kodunu ya da Steam hesabına hediye olarak verilmesini sağlayacağız.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Genel
Apple iPhone 12 Satışları 100 Milyonu Aşarak iPhone 6’yı Yakaladı!
iPhone 12 serisi, Apple için 2021’den sonra da devam etmesi beklenen devasa bir iPhone yenileme döngüsünü başlattı ve yeni bir rapora göre iPhone 12 serisinin şimdiye kadarki olan satış performansı hakkında daha da fazla bilgi veriyor.
Bakmakta fayda var: Asus X515JF-BR006T, Vatan Bilgisayar’da
Counterpoint Research yaptığı araştırmada iPhone 12 serisi sevkiyatlarının Nisan 2021’de 100 milyon adede ulaştığını ve Apple’ın gelir açısından dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi konumunu sağlamlaştırdığını bildirdi. Ancak Samsung hala hacimsel olarak liderliğini sürdürüyor. iPhone 12 ailesi lansmandan sadece 7 ay sonrasında 100 milyon barajını aşarken iPhone 11’de bu baraj iki ay daha fazla olarak 9 ayda tamamlanmıştı. iPhone 12 tanıtımının ve satışa çıkması Covid-19 pandemisine denk gelmesi ve buna rağmen bu derece başarılı satışlara ulaşması Apple tarafında büyük başarı olarak görülüyor.
iPhone 6 ve iPhone 6 Plus’a olan talep çok fazlaydı çünkü Apple, cihazlarını yıllarca küçük 3,5 inç ve 4 inç ekranlarla çıkarttıktan sonra nihayet daha büyük ekranlara (4.7 inç ve 5.5 inç panelleri) geçiş yapmıştı. iPhone 12 5G ile, 5G şebeke bağlantısının eklenmesi satışların arkasındaki ana satış güç olarak görülüyor. Ek olarak Apple’ın iPhone 12 ailesinde kullandığı eskiye atıf yapan iPhone 5 ve iPhone 5s tasarımı ve tüm ürün yelpazesinde OLED ekrana geçiş de etkin bir rol oynamış olmalı.
Apple iPhone 12 ailesinde büyük ve pahalı olan modellere talep daha çok
Şu anda olan talebi model ve boyuta göre ayırdığımızda, müşterilerin en büyük ve en pahalı iPhone 12 modellerini tercih ettikleri net bir şekilde görülüyor ve bu da iPhone 12 mini’nin düşük satış performansını açıklıyor. Counterpoint Research, Apple’ın iPhone 12 Pro Max’inin şimdiye kadar tüm iPhone 12 satışlarının %29’unu oluşturduğunu söylüyor. Karşılaştırmak gerekirse, geçen sene iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 ailesindeki toplam satışlarda %25’lik bir paya sahipti. Bu eğilime bakacak olursak, Apple’ın Kasım ayında 1.099 dolarlık satış etiketiyle piyasaya sürülmesinden bu yana Amerika Birleşik Devletleri’nde iPhone 12 ailesinin satışlarının yaklaşık %40’ını iPhone 12 Pro Max oluşturması sebebiyle dikkat çekici bir veri olduğunu söyleyebiliriz. Bu sonuçları elde etmesi Apple’ın karlılığını da arttırdığı anlamına geliyor. Ayrıca Apple iPhone 12 satışlarının ilk yedi ayında iPhone 11 serisinden %22 daha fazla gelir elde etti.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Genel
Sepet Dolusu fırsatlar MediaMarkt’ta
Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, dizüstü bilgisayarlardan televizyonlara tüm elektronik ihtiyaçlarınız adresi MediaMarkt!
Bakmakta fayda var: Oppo A15 Satın Alanlara İlk İki Taksit Türk Telekom’dan Hediye
Yazın ortasında sıcaktan bunalanlar için birbirinden farklı ürünlere sizlerle birlikteyiz. Temmuz ayının bu ilk günlerinde ferah bir fırsat arıyorsanız bu listemiz size uygun olabilir.
İçindekiler
Sizin için oluşturduğumuz liste:
FUJIPLUS KYOTO 12000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima
FUJIPLUS KYOTO 12000 BTU klima enerji verimliliği konusunda A++ derecelendirmeye sahip. Ayrıca 204 kw/a soğutma kapasitesi ile ortamı serinletip sizi de ferahlatıyor. 25dB lik ses seviyesi ile ortamda çok fazla ses çıkarmayan modele siz de göz atmak ve 3599TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz. Fırsatın 5 Temmuz’a kadar olduğunu unutmayın!
GRUNDIG GFNE 7301 256L NoFrost Dikey Tip Derin Dondurucu
GRUNDIG GFNE 7301 256L NoFrost Dondurucuyu Switch Mode özelliği sayesinde en sevdiğiniz gıdalarınız her gün istediğiniz soğuklukta taptaze. Sıcaklık ayarlama ekranı sayesinde, istediğiniz zaman dondurucu ya da 7 bölmeli buzdolabı olarak kullanabilirsiniz. Defrost (Buz eritme) işlemi otomatik olan bu modele siz de göz atmak ve 3499TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz. Fırsatın 5 Temmuz’a kadar olduğunu unutmayın!
SAMSUNG Galaxy A21s 128 GB
Galaxy A21s’in 6,5 ekranı uçtan uca kullanabilir, içerikleri geniş bir şekilde izleyebilirsiniz. Bu keyfiniz hiç bitmesin diye de sizlere 5000 mAh büyüklüğünde pil eşlik ediyor. Ek olarak en güzel anlarınızda da yanında olan Galaxy A21s 48.0 MP (F2.0) + 8.0 MP (F2.2) + 2.0 MP (F2.4) + 2 kamera kurulumuna sahip. Çektiğiniz fotoğrafları da telefonunuzda yer sıkıntısı olmadan 128GB hafızada saklayabilirsiniz. Siz de Galaxy A21s’e göz atmak ve 2999TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz. Üstelik yanında Samsung Galaxy fit 2 akıllı bileklik 49 TL. Fırsatın 5 Temmuz’a kadar olduğunu unutmayın!
Genel kampanya fırsatlarına da buradan ulaşabilirsiniz.
Bu haber MediaMarkt katkılarıyla hazırlanmıştır.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Genel
Yaz Tatili İçin OPPO’dan Tatil Hediyeleri | OPPO A15s HEDİYELİ
Okullar kapanmış, karneler alınmış ve yaz tatiline girmişken karne hediyesiz bir tatil geçirmekte olmazdı! OPPO’dan seçtiğimiz tatil hediyeleri listemizle sizlerle birlikteyiz.
Bakmakta fayda var: Redmi Note 10 5G, Çok Merak Edilen Dimensity 700 İşlemcisiyle Nihayet Satışta!
Seçtiğimiz ürünlerden bazıları; akıllı telefon tarafında OPPO A15s, OPPO A74, OPPO Reno 5 Lite ve OPPO Reno 5. Kulaklık tarafında ise OPPO Enco Air ile OPPO Enco W31 tam kablosuz bluetooth kulaklık en iyi seçeneklerden. Birbirinden güzel olan bu hediyelerden OPPO A15s ise HWP’den! Eğer OPPO A15s’i kazanmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey kendinize özgü bir yorumla #OPPO15SBENİMOLSUN etiketini kullanmak. Herkese bol şanslar ve iyi tatiller!
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Forumdan Son Mesajlar
-
Realme verdiği söz ve güncelleme
Yazan: Selocanq1, 5 gün önce
-
Uygun fiyatla pc tavsiyesi verir misiniz ?
Yazan: Burak, 2 hafta önce
-
Galaxy M51, POCO X3 NFC ve realme 7 Pro Pil Karşılaştırması
Yazan: yeterki, 2 hafta önce
-
-
Yazan: hasanaydogdu, 1 ay önce
PES 2021’de UKRAYNA vs. İNGİLTERE | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL QLED 4K TV C725
Hindistan’ın bir numarası Xiaomi!
Ünlü analistten Bitcoin için ağustos sonu tahmini!
Bitcoin madencilik zorluğu tarihi düşüş yaşadı!
Huawei, dünya çapındaki çip mühendislerini işe alıyor!
PES 2021’de UKRAYNA vs. İNGİLTERE | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL QLED 4K TV C725
Cuma Raporu #161: Redmi Note 10 5G, üçüncü doz ve dahası
PES 2021’de İTALYA vs. BELÇİKA | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL 4K HDR TV P725
Asus X515JF-BR006T, Vatan Bilgisayar’da
Everest Everbook EB-5R Vatan Bilgisayar’da
PES 2021’de UKRAYNA vs. İNGİLTERE | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL QLED 4K TV C725
Cuma Raporu #161: Redmi Note 10 5G, üçüncü doz ve dahası
PES 2021’de İTALYA vs. BELÇİKA | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL 4K HDR TV P725
Asus X515JF-BR006T, Vatan Bilgisayar’da
Everest Everbook EB-5R Vatan Bilgisayar’da
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.