iPhone 12 serisi, Apple için 2021’den sonra da devam etmesi beklenen devasa bir iPhone yenileme döngüsünü başlattı ve yeni bir rapora göre iPhone 12 serisinin şimdiye kadarki olan satış performansı hakkında daha da fazla bilgi veriyor.

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Counterpoint Research yaptığı araştırmada iPhone 12 serisi sevkiyatlarının Nisan 2021’de 100 milyon adede ulaştığını ve Apple’ın gelir açısından dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi konumunu sağlamlaştırdığını bildirdi. Ancak Samsung hala hacimsel olarak liderliğini sürdürüyor. iPhone 12 ailesi lansmandan sadece 7 ay sonrasında 100 milyon barajını aşarken iPhone 11’de bu baraj iki ay daha fazla olarak 9 ayda tamamlanmıştı. iPhone 12 tanıtımının ve satışa çıkması Covid-19 pandemisine denk gelmesi ve buna rağmen bu derece başarılı satışlara ulaşması Apple tarafında büyük başarı olarak görülüyor.

iPhone 6 ve iPhone 6 Plus’a olan talep çok fazlaydı çünkü Apple, cihazlarını yıllarca küçük 3,5 inç ve 4 inç ekranlarla çıkarttıktan sonra nihayet daha büyük ekranlara (4.7 inç ve 5.5 inç panelleri) geçiş yapmıştı. iPhone 12 5G ile, 5G şebeke bağlantısının eklenmesi satışların arkasındaki ana satış güç olarak görülüyor. Ek olarak Apple’ın iPhone 12 ailesinde kullandığı eskiye atıf yapan iPhone 5 ve iPhone 5s tasarımı ve tüm ürün yelpazesinde OLED ekrana geçiş de etkin bir rol oynamış olmalı.

Apple iPhone 12 ailesinde büyük ve pahalı olan modellere talep daha çok

Şu anda olan talebi model ve boyuta göre ayırdığımızda, müşterilerin en büyük ve en pahalı iPhone 12 modellerini tercih ettikleri net bir şekilde görülüyor ve bu da iPhone 12 mini’nin düşük satış performansını açıklıyor. Counterpoint Research, Apple’ın iPhone 12 Pro Max’inin şimdiye kadar tüm iPhone 12 satışlarının %29’unu oluşturduğunu söylüyor. Karşılaştırmak gerekirse, geçen sene iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 ailesindeki toplam satışlarda %25’lik bir paya sahipti. Bu eğilime bakacak olursak, Apple’ın Kasım ayında 1.099 dolarlık satış etiketiyle piyasaya sürülmesinden bu yana Amerika Birleşik Devletleri’nde iPhone 12 ailesinin satışlarının yaklaşık %40’ını iPhone 12 Pro Max oluşturması sebebiyle dikkat çekici bir veri olduğunu söyleyebiliriz. Bu sonuçları elde etmesi Apple’ın karlılığını da arttırdığı anlamına geliyor. Ayrıca Apple iPhone 12 satışlarının ilk yedi ayında iPhone 11 serisinden %22 daha fazla gelir elde etti.