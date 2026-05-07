Güney Koreli teknoloji devi Samsung, orta segment akıllı telefon pazarındaki konumunu güçlendirmeye hazırlanıyor. Uzun süredir sızıntılarla gündeme gelen cihazın varlığı nihayet resmiyet kazandı. Peki Android 16 işletim sistemiyle kutudan çıkacak olan Galaxy A27 özellikleri ile kullanıcılara neler sunacak?

Resmi site üzerinden Galaxy A27 özellikleri doğrulandı

İlk olarak geçtiğimiz kasım ayında adını duyduğumuz akıllı telefon, nisan ayı başlarında Geekbench veri tabanında boy göstermişti. Kısa bir süre sonra tasarımı sızdırılan cihaz için beklenen resmi adım atıldı. Şirket henüz resmi bir lansman düzenlememiş olsa da, Brezilya’daki resmi web sitesinde cihazın Samsung Wallet ile uyumlu olduğunu listeledi. Bu gelişme, Samsung Galaxy A27 modelinin çok yakında piyasaya sürüleceğini kesinleştiriyor.

Resmi verilere göre cihaz, gücünü Snapdragon 6 Gen 3 işlemciden alacak ve 6 GB RAM kapasitesiyle gelecek. Snapdragon 6 Gen 3 işlemci ve 6 GB RAM kombinasyonu, çoklu görevlerde uygulamalar arası geçişleri hızlandırırken, enerji verimliliğiyle de pil ömrüne olumlu katkı sağlayacak. Akıllı telefonun piyasaya sürüldüğünde doğrudan Android 16 işletim sistemiyle çalışması planlanıyor. Bu durum, cihazın güncel yazılım yeniliklerinden anında faydalanacağı anlamına geliyor.

Tasarım çizgisinin, halihazırda satışta olan Galaxy A37 ve Galaxy A57 modelleriyle benzerlik taşıyacağı belirtiliyor. Sızdırılan diğer Galaxy A27 özellikleri ise ekran ve kamera tarafındaki beklentileri şekillendiriyor. İddialara göre yeni Samsung telefon, 120Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç FHD+ AMOLED ekranla donatılacak. 120Hz yenileme hızı, sosyal medya ve web gezintilerinde kullanıcılara akıcı bir ekran deneyimi sunacak.

Kamera tarafında ise 50 Megapiksel ana sensör, 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel makro lensten oluşan üçlü bir kurulum bekleniyor. Bu özellikler, manzara çekimlerinden yakın plan detaylara kadar geniş bir yelpazede fotoğraf çekimi odaklı kullanıcılar için makul bir seçenek oluşturuyor.

Galaxy A27 teknik özellikleri

Ekran: 6.7 inç FHD+ AMOLED, 120Hz yenileme hızı (İddia)

İşlemci: Snapdragon 6 Gen 3

RAM: 6 GB

Kamera: 50MP ana, 8MP ultra geniş açı, 2MP makro (İddia)

İşletim Sistemi: Android 16

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy A27 özellikleri orta segmentte beklentilerinizi karşılamaya yetecek mi?