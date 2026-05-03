Teknoloji dünyasında yakından takip edilen markalardan biri olan Realme, yeni akıllı telefon modeli için hazırlıklarını sürdürüyor. Realme 16T, önemli teknik detaylarıyla performans platformu kayıtlarında ortaya çıktı. Sızdırılan bu veriler ışığında yeni cihaz kullanıcılara neler sunacak?

Realme 16T modelinin performans testi detayları paylaşıldı

Akıllı telefon pazarında RMX5268 model numarasıyla listelenen Realme 16T, testlerde tek çekirdekte 784 ve çoklu çekirdekte 2.007 puan elde etti. Test sonuçları, cihazın kutudan doğrudan Android 16 işletim sistemiyle çıkacağını gösteriyor. Sistem kayıtlarında 8 GB RAM kapasitesi görünürken, daha önceki iddialar 6 GB RAM opsiyonunun da bulunacağını belirtiyor.

Cihazın işlemci tarafında MediaTek üretimi sekiz çekirdekli MT6835 yonga seti ve Mali-G57 MC2 grafik birimi görev yapıyor. Bu donanım bileşenleri, telefonun merkezinde Dimensity 6300 işlemcisinin yer aldığını doğruluyor. Serinin geçtiğimiz eylül ayında tanıtılan bir önceki modeli Realme 15T, gücünü Dimensity 6400 Max yonga setinden alıyordu.

Yeni modeldeki işlemci tercihi, enerji verimliliği ve maliyet odaklı bir orta segment stratejisine işaret ediyor. Günlük kullanım senaryolarında bu yonga seti sosyal medya, video oynatma ve temel oyunlar için akıcı bir deneyim sağlıyor. Markanın bu donanım yapısıyla fiyat performans dengesini yakalamayı hedeflediği tahmin ediliyor.

Uygulanan Geekbench testi cihazın tasarımı hakkında ekstra bir detay paylaşmıyor. Ancak geçmiş sızıntılara göre telefon; Yıldız Işığı Kırmızısı, Yıldız Işığı Siyahı ve Aurora Yeşili renk seçenekleriyle vitrine çıkacak. Tüketiciler depolama tarafında 6GB/128GB, 8GB/128GB ve 8GB/256GB kapasiteli üç ayrı versiyon arasından seçim yapabilecek.

Bu bellek yapılandırması, temel iletişim ihtiyaçlarının yanı sıra fotoğraf depolamak isteyen genç kullanıcı kitlesine uygun bir profil çiziyor. Cihazın Android 16 altyapısı sayesinde tüketiciler en güncel yazılım yeniliklerinden faydalanabilecek. Akıllı telefonun önümüzdeki birkaç hafta içinde resmi lansmanla tanıtılması planlanıyor.

Marka henüz cihazın resmi satış fiyatı hakkında bir açıklama yapmadı. Ancak önceki nesil ile kıyaslandığında, Realme 16T modelinin kendi sınıfında rekabetçi bir fiyatlandırma stratejisiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Tüm sızıntıların doğruluğu için gözler şirketin yapacağı lansmana çevrildi.

Realme 16T sızdırılan teknik özellikleri

İşlemci: MediaTek Dimensity 6300 (MT6835)

MediaTek (MT6835) Grafik birimi: Mali-G57 MC2

Mali-G57 MC2 RAM: 6 GB ve 8 GB seçenekleri

6 GB ve 8 GB seçenekleri Depolama: 128 GB ve 256 GB varyantları

128 GB ve 256 GB varyantları İşletim sistemi: Android 16

Android 16 Renkler: Yıldız Işığı Kırmızısı, Yıldız Işığı Siyahı, Aurora Yeşili

Yıldız Işığı Kırmızısı, Yıldız Işığı Siyahı, Aurora Yeşili Geekbench puanı: Tek çekirdek 784, Çoklu çekirdek 2.007

Geekbench nedir?

Akıllı telefon ve bilgisayar gibi teknolojik cihazların işlemci ile bellek performansını ölçen popüler bir test yazılımıdır. Cihazlara tek çekirdek ve çoklu çekirdek senaryolarında görevler vererek, diğer modellerle karşılaştırma yapmayı sağlayan standart bir puanlama sunar.

