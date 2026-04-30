Uzun zamandır yalnızca belirli bir kitleyle sınırlı kalan YouTube PiP özelliği, artık dünya genelindeki tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaya başlanıyor. Özellikle iPhone kullanıcıları tarafından merakla beklenen bu arka planda video izleme desteği, Premium abonelik zorunluluğunu ortadan kaldırarak geniş bir izleyici kitlesine doğrudan ulaşıyor. Peki, uygulamanın kullanım alışkanlıklarını baştan şekillendirecek olan bu yeni erişim dönemi tam olarak neleri kapsıyor?

Küresel çapta genişleyen YouTube PiP özelliği neler sunuyor?

Yeni güncellemeyle birlikte YouTube PiP özelliği, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri sınırları içinde yaşayan veya YouTube Premium abonesi olan kişilerin tekelinden çıkıyor. Şirket tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, resim içinde resim modu artık küresel ölçekte tüm iOS ve Android işletim sistemli akıllı cihazlarda standart bir işlev haline geliyor. Bu stratejik adım sayesinde abonelik ücreti ödemeyen standart kullanıcılar da uzun formatlı içerikleri arka planda küçük bir pencere üzerinden izleyebilecek.

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ücretsiz kullanıcılar ve mevcut Premium aboneleri için YouTube PiP özelliği daha önce olduğu gibi aynı formatta çalışmaya devam edecek. Video paylaşım devi, zaten bu imkana sahip olan mevcut izleyici grupları için herhangi bir değişiklik veya sistemsel kısıtlama planlamıyor. Özelliğin asıl etkisi, bugüne kadar arka planda oynatma işlevinden mahrum bırakılan ve videoyu küçültmek için sürekli farklı yöntemler arayan uluslararası kullanıcılarda hissedilecek.

Farklı bölgelerde kullanıma sunulan ve daha uygun fiyat etiketine sahip olan Premium Lite paketi üyeleri de bu yenilikten kendi sınırları dahilinde faydalanmayı sürdürecek. Açıklanan detaylara göre Lite aboneleri, yalnızca müzik dışı uzun videolar için bu taşınabilir pencere modunu kesintisiz olarak kullanabilecek. Böylece haber, eğitim veya eğlence kategorilerindeki uzun süreli içerikler tüketilirken cihaz üzerindeki diğer temel işlemler rahatlıkla yapılabilecek.

Müzik içeriklerinde ise yıllardır uygulanan katı kural tamamen aynı kalıyor ve ücretsiz kullanıcılara herhangi bir esneklik tanınmıyor. Arka planda resmi müzik videolarını kesintisiz olarak oynatmak isteyen dinleyicilerin standart Premium aboneliğine sahip olması veya bu pakete geçiş yapması gerekecek. İşletim sisteminin temel bir yeteneği olarak öne çıkan YouTube PiP özelliği, ekranı küçülterek video izlerken anlık mesajlaşma uygulamalarında gezinmek isteyenler için büyük bir pratiklik sunuyor.

Picture-in-Picture (PiP) nedir?

Kullanıcıların bir videoyu izlerken aynı anda cihazlarındaki diğer uygulamaları kullanabilmesine olanak tanıyan arka planda oynatma işlevidir. Video ekranı küçülerek ana ekranın köşesine yerleşir ve taşınabilir bir pencere formunu alır.

İlginizi Çekebilir: YouTube Music şarkı sözleri Premium abonelere özel oldu! Bu da paralı oldu!

