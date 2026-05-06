Honor, akıllı telefon pazarına yüksek batarya kapasitesiyle dikkat çeken yeni bir model ekledi. Çin pazarında açık satışa sunulan cihaz, teknoloji tutkunlarının Honor Play 80 Plus özellikleri hakkındaki merakını gideriyor. Peki uzun kullanım ömrü vadeden bu akıllı telefon kullanıcılara tam olarak neler vadediyor?

Honor Play 80 Plus özellikleri ve günlük kullanıma etkileri

Honor Play 80 Plus özellikleri incelendiğinde ilk göze çarpan yapısal detay donanım tarafında yaşanıyor. Cihaz, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 4 Gen 4 yonga setinden güç alıyor. Bu işlemci seçimi, telefonun temel işlemler ve yapay zeka tabanlı görevler için verimli bir performans sergilemesini sağlıyor.

Serinin diğer üyeleri olan Honor Play 80 ve Play 80 Pro modellerinin ardından tanıtılan bu cihaz, markanın yapay zeka yeteneklerini fiziksel bir donanıma dönüştürüyor. Akıllı telefonda yer alan özel yapay zeka tuşu, dijital asistanı hızlıca çağırmaya ve sık kullanılan uygulamaları anında açmaya olanak tanıyor. Bu sayede kullanıcılar istedikleri işleme doğrudan erişebiliyor.

Cihazın ekran ve kamera tarafında temel gereksinimleri karşılayan bileşenler bulunuyor. 6.61 inç boyutundaki TFT LCD panel, 120Hz yenileme hızı sunarak arayüzde akıcı bir deneyim yaşatıyor. Ayrıca 1.010 nit tepe parlaklık değeri, güneş altında ekranın daha rahat okunabilmesine olanak tanıyor. Arka bölümde 1080p video kaydı yapabilen f/1.8 diyaframlı 13 Megapiksel tek kamera, ön kısımda ise 5 Megapiksel çözünürlüğünde bir lens yer alıyor.

Modelin donanım merkezinde yer alan 7.500 mAh batarya, uzun süreli kullanım arayanlar için dayanıklı bir yapı oluşturuyor. Şirket verilerine göre bu kapasite, tek şarjla 20 saate kadar video oynatma imkanı tanıyor. Ayrıca bataryanın 6 yıllık kullanım sonrasında bile sağlığının yüzde 80’ini koruyacağı belirtiliyor.

IP64 sertifikasıyla su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklılık gösteren telefon, Android 16 tabanlı MagicOS 10.0 işletim sistemiyle kutudan çıkıyor. Tüm bu detayların ardından Honor Play 80 Plus özellikleri için hazırlanan listeye aşağıdan göz atabilirsiniz.

Honor Play 80 Plus teknik özellikleri

Ekran: 6.61 inç TFT LCD, HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 1.010 nit tepe parlaklık

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4

Arka Kamera: 13 MP, f/1.8 diyafram (1080p video kaydı desteği)

Ön Kamera: 5 MP (delikli ekran tasarımı)

Batarya: 7.500 mAh kapasite, 45W kablolu hızlı şarj, ters şarj desteği

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı MagicOS 10.0, Honor yapay zeka paketi

Ek Özellikler: Fiziksel yapay zeka kısayol tuşu, IP64 toza ve suya dayanıklılık

Renk Seçenekleri: Su yeşili, siyah ve altın

Honor Play 80 Plus fiyatı

Honor Play 80 Plus – 6 GB RAM / 128 GB: 1.699 Yuan (Yaklaşık 249 Dolar / 213 Euro)

Honor Play 80 Plus – 8 GB RAM / 256 GB: 2.099 Yuan (Yaklaşık 307 Dolar / 263 Euro)

Ters şarj nedir?

Ters şarj, akıllı telefonun kendi bataryasını kullanarak kablolu veya kablosuz yollarla başka cihazlara güç aktarmasını sağlayan bir teknolojidir. Bu özellik sayesinde büyük bataryalı telefonlar, kablosuz kulaklık veya akıllı saat gibi küçük aksesuarlar için bir güç bankası işlevi görebilir.

