Android telefonlarda Face ID benzeri yüz tanıma için yeni bir seçenek gündemde. Metalenz’in Polar ID adını verdiği sistem, Apple’ın çözümüne yakın bir güvenlik yapısını ekranın altına gizleyerek sunmayı hedefliyor; üstelik bu teknoloji karanlıkta da çalışabiliyor.

Face ID benzeri sistem Android telefonlarda nasıl çalışacak?

Face ID tarafındaki temel fark, bu sistemin iPhone’daki gibi büyük bir ekran deliğine ihtiyaç duymaması. Wired’ın haberine göre Metalenz, optik metasurface teknolojisini kullanıyor; yani ışığı sensörlere yönlendiren tek parça ama nanoyapılarla şekillendirilmiş düz bir lens sistemi.

Şirketin anlattığına göre bu yapı, mevcut yüz tanıma kurulumlarına kıyasla çok daha az yer kaplıyor. Metalenz ayrıca polarizasyon verisi topluyor; bu veri, ışığın farklı yüzeylerden nasıl sektiğini ayırt etmeye yardımcı oluyor ve gerçek bir yüz ile silikon 3D maske arasındaki farkı anlamada kullanılıyor.

Bu da Android tarafında iki önemli sonuç doğuruyor. Birincisi, ekranın önünde çentik ya da delik olmadan yüz tanıma mümkün hale gelebilir. İkincisi, kamera tabanlı çözümlerdeki düşük ışık sorunu bu sistemde daha az hissedilebilir.

Teknik özellikler

Metalenz Polar ID yüz tanıma sistemi

Optik metasurface tabanlı düz lens yapısı

Polarizasyon verisi ile yüz analizi

OLED ekran altına yerleştirilebilen donanım

İnce bir ekran bölümü dışında büyük kesik gerektirmiyor

Karanlıkta çalışabiliyor

Wired’ın aktardığına göre, ekranın altına yerleştirilen donanım ile görüntü toplama arasındaki fark demo sırasında çok düşük kalmış. Ekranda yalnızca ‘inceltilmiş’ bir bölüm gerekiyor; yani klasik under-display selfie kameralarındaki kalite kaybı burada daha sınırlı görünüyor.

Bu noktada Face ID benzeri yapının Android telefonlar için neden önemli olduğu da netleşiyor. Samsung’un Galaxy Z Fold serisinde gördüğümüz ekran altı kamera örnekleri, görüntü kalitesindeki düşüş nedeniyle tam anlamıyla tatmin edici olamamıştı. Metalenz’in yaklaşımı, doğrudan görüntü yerine optik veri ve polarizasyon bilgisi kullandığı için bu sorunu aşmayı hedefliyor.

Google’ın da uzun süredir benzer bir sistem üzerinde çalıştığı, Project Toscana kod adlı projenin Pixel 11 ile gelmesinin beklendiği yazıldı. Ancak bugün gelen başka bir rapor, Pixel 11 serisinde bu donanımın hazır olmayacağını ortaya koydu. Google’ın çözümünün Metalenz ile bağlantılı olup olmadığı ise net değil; daha önce IR donanımı kullandığı belirtilmişti.

Face ID nedir?

Face ID, yüzünüzü üç boyutlu olarak tarayıp telefona giriş yapmanızı sağlayan biyometrik güvenlik sistemidir. Apple bu teknolojide çentik içine yerleştirilen özel sensörler kullanır. Metalenz’in Polar ID sistemi ise benzer bir deneyimi ekranın altına taşıyarak çentiksiz kullanım hedefliyor.

Şirketin yol haritası da netleşmeye başladı. Polar ID’nin 2027’de akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlarda görünmesi bekleniyor. Ekran altı versiyonun ise muhtemelen 2028’de piyasaya çıkacağı belirtiliyor; yani Türkiye’ye geliş takvimi, bu cihazların küresel çıkışını takip edecek.

Türkiye açısından bakınca, bu teknoloji ilk etapta pahalı amiral gemilerinde ve üst seviye dizüstü bilgisayarlarda yer bulabilir. Yani bugün orta segment Android alan kullanıcıların bunu hemen görmesi zor, ama üreticiler tarafından yaygınlaştırılırsa sonraki yıllarda daha geniş kitlelere inebilir.

İlginizi Çekebilir: iPhone 18 Pro ekran özellikleri ortaya çıktı! Face ID gizleniyor mu?

İlginizi Çekebilir: Apple’dan Tarihi Satış Rekoru! Tedarik krizine rağmen başarı nasıl geldi?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ekran altı Face ID benzeri yüz tanıma sistemi Android telefonlarda gerçekten işe yarar mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!