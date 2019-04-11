Samsung Galaxy A serisi rehberi: Galaxy A10’dan A90’a tüm modeller!

Samsung, Galaxy A serisi ile neden dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olduğunu tekrar rakiplerine göstermiş oldu. Akıllı telefon pazarında dünya devi olmak için, sadece amiral gemisi yarışında boy göstermek yerine, her segmentte kendine başarıyla yer edinmenin yolunu bulmak gerekir. Türkiye özelinde, dövizin de etkisiyle orta segment diye tabir edeceğimiz telefonlar için bile ciddi paralar ödüyoruz. Bu sebeple piyasada telefon pazarında fiyat yelpazesi ne kadar genişlerse, tüketicinin yararına olacaktır.

Samsung Galaxy A, J serisinin yerine geliyor

Samsung’ un işleri tümüyle değiştirecek yeni bir ürün yelpazesi var. Orta fiyatlı olan bu yelpazede, telefonlara ilk gerçek tam ekran gibi bazı yenilikler ekleyerek piyasaya sürmeyi planlıyor. Ancak bu segmente çok sayıda telefon olduğundan modellerin kafa karışıklığı yaratması da epeyce mümkün. Geçtiğimiz günlerde Galaxy J serisini bitirdiğini açıkladı. Kullanıcılar tarafından büyük ilgi gören Galaxy J serisi, yerini Galaxy A serisine bırakıyor.

Bu rehberde, en pahalı ve en heyecan verici olan A90‘dan başlayıp, en ucuz A10‘a giden Galaxy A serisine hızlı bir bakış sunacağım.

İlk olarak fiyatlar:

A90 (TR ~ 3760 TL)

A80 (Avrupa’da 650 euro – )

A70 (Avrupa’da 420 euro | Asya’da ~ 465 ABD Doları)

A60

A50 (Avrupa’da 350 euro | Asya’da ~ 290 $| TR 2849 TL )

A40 (Avrupa’da 260 Avro | Asya’da ~ 280 Dolar)

A30 (2299TL)

A20e

A20 (~ 180 $)

A10 (~ 123 ABD Doları)

Galaxy A90

Samsung Galaxy A serisinin “amiral gemisi” olan özellikler ve performans açısından en fazla ses getiren telefon, Galaxy A90.

Ekran: 6.7 inç 1080p Süper AMOLED ekran, uçtan uca, çentiksiz

İşlemci: 8GB RAM ile Snapdragon 730

Depolama: 128GB, microSD yok

Kameralar: 48MP ana kamera + 8MP ultra geniş açı + TOF derinliği kamera

Tüm kameralar döner, böylece ön kameralar olarak da kullanabilirsiniz.

Pil: 25-watt hızlı şarj ile 3700mAh

Kulaklık girişi yok

Samsung Galaxy A90’da, premium S10 serisinde bile olmayan bir özellik var: kesintisiz ve rekor ekran / kasa oranına sahip, sonsuz ekran. Samsung nasıl yaptı? Çok havalı bir hile ile: yukarı doğru açılan ve dönebilen bir kamera sistemi, böylece telefonun arka kameraları da ileriye dönük olabilir ve bunları selfie için kullanabilirsiniz.

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Galaxy A80

Ekran: 6.7 inç 1080p Süper AMOLED ekran, uçtan uca, çentiksiz

İşlemci: 8GB RAM ile Snapdragon 675

Depolama: 128GB, microSD yok

Kameralar: 48MP ana kamera + 8MP ultra geniş açı + TOF derinliği kamera

* Tüm kameralar döner, böylece ön kameralar olarak da kullanabilirsiniz.

Pil: 25-watt hızlı şarj ile 3700mAh

* Kulaklık girişi yok

A serisinin “amiral gemisi” olan A90’ nın az da olsa kırpılmış olan A80, özellikleri ile yine göz dolduruyor. Seri ve oldukça hızlı görünüyor, ancak zaman testine (ve yanlışlıkla telefonunuzu düşürme testine) dayanacak mı? Bunun cevabını henüz bilmiyoruz.

Galaxy A80, diğer özelliklerde Galaxy S10 serisinin ve A90’nın biraz gerisinde kalıyor: işlemci hızı, telefoto kamerası özelliğinin olmayışı ve S10+ kadar büyük bir bataryası olmaması. A80 ayrıca optik parmak izi tarayıcı ile birlikte gelirken, S10 daha yeni ve daha iyi ultrasonik okuyucuya sahip. Aslında selfie konusunda daha iyi bir iş çıkarabilir.

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Galaxy A70

Ekran: 6.7-inç 1080p Süper AMOLED ekran, damla çentik

İşlemci: 6GB RAM ile Snapdragon 730

Depolama: 128GB + microSD

Kameralar: 32MP ana kamera + 8MP ultra geniş açı + TOF derinliği kamera + 32MP ön kamera

Pil: 4500 mAh

Galaxy A80’den çok daha uygun fiyatlı olan A70, aynı boyutta Süper AMOLED ekrana sahip, ancak sonsuz ekran değil ve bu modelde küçük bir damla çentiği var. Burada geleneksel bir arka kamera setine yer verilmiş.Bir adet derinlik algılayıcı, bir adet 32MP ana kamera ve ultra geniş açılı bir kameraya sahip. Ön tarafta,selfie için ayrı bir 32 MP kameraya sahipsiniz. İşlemci biraz daha yavaş (A80′ de 2,2 GHz’e karşı 2,0 GHz).

Ancak, diğerleri için A70, daha fazlasını sunuyor: size daha uzun süre dayanacak ve daha büyük olan 4500 mAh bataryaya sahip ve A80’den farklı olarak, A70 microSD kartlarla genişletilebilir depolamayı destekliyor.

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Galaxy A50

Ekran: 6.4-inç 1080p Süper AMOLED ekran, U şeklinde çentik

İşlemci: 6GB RAM ile Exynos 7 Octa

Depolama: 64GB + microSD

Kameralar: 25MP ana kamera + 8MP ultra geniş açı + 5MP TOF derinlik kamera + 25MP ön kamera

Pil: 15 watt hızlı şarj ile 4000mAh

Orta segment fiyatlı, Galaxy A50’de damla çentikli bir yapıya sahip, büyük diyebileceğimiz bir batarya ile birlikte (4000mAh), üçlü kamera sistemi ve AMOLED ekran sunuyor. Kağıt üzerinde, bu telefon çok iyi dengelenmiş özelliklere sahip gibi görünüyor ve fazladan para harcamak istemeyen birçok insanı memnun edecek. Ayrıca çoğu rakipte bulamayacağınız bir başka yenilikçi özellik olan ekran optik parmak izi okuyucusu ile birlikte geliyor.

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Galaxy A40

Ekran: 5.9 inç 1080p Süper AMOLED ekran, gözyaşı çentiği

İşlemci: 4GB RAM ile Exynos 7 Octa

Depolama: 64GB + microSD

Kameralar: 16MP ana kamera + 5MP ultra geniş açı + 25MP ön kamera

Pil: 15 watt hızlı şarj ile 3100mAh

Galaxy A40 özel bir derinliğe sahip bir kameraya sahip olmayan daha küçük bir telefon. Bu nedenle portre çekimlerinde çok iyi sonuç verdiği söylenemez ama standart batarya boyutuna sahip, iyi bir AMOLED ekran deneyimi alıyorsunuz.

Galaxy A30

Ekran: 6.4-inç 1080p Süper AMOLED ekran, U şeklinde çentik

İşlemci: 4GB RAM ile Exynos 7 Octa

Depolama: 64GB + microSD

Kameralar: 16MP ana kamera + 5MP ultra geniş açı + 16MP ön kamera

Pil: 15 watt hızlı şarj ile 4000mAh

Daha da düşük fiyatla, büyük bir bataryaya sahip, yetenekleri kısıtlı bir akıllı telefon olan Galaxy A30 ile başka bir deneyim yaşayabilirsiniz.

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Galaxy A20

Ekran: 6.4-inç 720p Süper AMOLED ekran, gözyaşı damlası

İşlemci: Exynos 7884, 3GB RAM ile

Depolama: 32GB + microSD

Kameralar: 13MP ana kamera + 8MP ön kamera

Pil: 15 watt hızlı şarj ile 4000mAh

Ve Galaxy A20 ile daha da düşük fiyatlara ulaştığınızda, ekran çözünürlüğünün kalitesinde ciddi azalmalar olduğunu göreceksiniz. Standart alt segment RAM ve işlemciyle, performans alanında günümüzün amiral gemisi dediğimiz performansları görmek pek mümkün değil. Kamera açısından, A20 aynı zamanda derinlemesine bir kameraya veya ultra geniş bir kameraya sahip değil, sadece ana kameraya ve selfie kamerasına sahip.

Bazı pazarlar için Galaxy A20e modelinin de bulunduğunu söylemek gerekir. A20e, AMOLED teknolojisinden ziyade LCD teknolojisini kullanan daha küçük, 5,8 inçlik bir ekrana sahip olacak. 3GB RAM ve 32GB saklama kapasitesine sahip Exynos 7884 yonga seti tarafından desteklenecek.

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Galaxy A10

Ekran: 6,2 inç 720p LCD, gözyaşı damlası

İşlemci: Exynos 7884, 2GB RAM ile

Depolama: 32GB + microSD

Kameralar: 1080p video + 5MP ön ile 13MP ana kamera

Pil: 3400 mAh

Son olarak, Samsung Galaxy A serisinin en ucuz telefonu olan Galaxy A10, diğerlerinin sahip olabileceği zengin ve canlı renkler yerine, 720p LCD ekran ile geliyor. Aynı zamanda segmentine göre gayet kararlı.