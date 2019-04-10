Samsung Galaxy A20e: Küçük ekranlı A serisi

Samsung Galaxy A20’nin daha küçük bir kardeşi olarak tanıtılan Samsung Galaxy A20e daha küçük bir ekran boyutu ile karşımıza çıkıyor.

İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy A80 tanıtıldı!

Samsung Galaxy A20e özellikleri

5.8 inç boyutunda küçük bir ekrana sahip A20e, 720 X 1560 piksel çözünürlüğe sahip LCD bir ekranı üzerinde barındırıyor. Infinity V çentiği olarak adlandırılan çentik yapısı ile karşımıza çıkan cihaz, bu çentikte 8 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası barındırıyor.

Arka tarafta 13 MP çözünürlüğe sahip ana kamera bulunurken, 8 MP çözünürlüğe sahip ultra geniş açılı ve 5 MP çözünürlüğe sahip sensör bulunuyor. Parmak izi okuyucu ise cihazın arka tarafında bulunuyor. Samsung Galaxy A20e, 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip olurken, 512 GB’a kadar arttırılabilir microSD kart desteğine sahip.

Galaxy A20e bataryası

Cihaz gücünü Exynos 77884 yonga setinden alırken bu çekirdeklerin ikisi büyük, geri kalan altısı ise büyük işlemlerde kullanılabiliyor. Telefonun küçük boyutlara sahip olması nedeniyle bataryası da bir o kadar küçük. 3.000 mAh batarya kapasite ile 15W hızlı şarjı destekleyen A20e, Siyah ve Beyaz olmak üzeri iki farklı renk seçeneğine sahip. Ayrıca cihazın fiyatı konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.