Samsung’un 3 arka kamerası ve ekrandan parmak izi okuma sistemiyle gelen akıllı telefonu Samsung Galaxy A50 ofise geldi.

Samsung Galaxy A50 kutu açılışı | Beklenen telefon geldi!

25 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP derinlik kamerasıyla gelen Galaxy A50, 6.4′ inç boyutunda FHD+ çözünürlüğündeki Sonsuz-U tarzında sAMOLED ekranı ile geliyor.

Exynos Exynos 9610 Octa işlemcisine sahip olan telefonda 6 GB bellek ve 128 GB depolama alanı mevcut. 4.000 mAh bataryası ile günlük kullanımda ideal telefon 2849 TL fiyatıyla ön satışa çıktı.

Biz de kutu açılışı, kamera, yüz tanıma ve parmak izi testlerini gerçekleştirdik. İyi seyirler….