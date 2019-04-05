Samsung Galaxy A90 kızaklı geliyor

Samsung Galaxy A90 tasarımı ile “kızaklı telefon” furyasına katıldı. Telefon üreticileri, son yıllarda çıkmış telefonlarda ekran/kasa oranını maksimum seviyeye çıkarmak için bir çok tasarım yöntemleri deneniyor. Teknoloji de gelinen noktada sonsuz ekran için çalışmalar kullanıcılar açısından merak konusu olmaya devam ediyor. Sonsuz ekran için şimdilik en popüler yöntem kızaklı telefon olduğu düşünülüyor.

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Samsung Galaxy A90 ile selfiler daha “keyifli”

Kızaklı yapının en büyük handikapı ise, mekanik aksamının bozulma ihtimalinin yanında, telefonun ağırlaşması ve kalınlaşması olarak öne çıkıyor. Bunun yanında Galaxy A90’ı diğer kızaklı telefonlardan ayıran en önemli özellik, cihazın arka kamerası, kızağın açılması ile birlikte öne dönecek ve ön kamera olarak kullanılacak. Böylece arka kameranın yüksek çözünürlüğü ve diyafram açıklığı, selfie çekimlerinde de kullanılabilecek.

Samsung Galaxy A90 cep telefonu: 1080 x 2340 piksel ekran çözünürlüğüne sahip 6.41 inç ekran bulunuyor ve Android v9.0 (Pie) işletim sisteminde çalışıyor. Cihaz, 8 çekirdekli yapıya sahip, pil kapasitesi: 3700 mAh değerine sahip.Ayrıca, arka kamera için 32MP + 5MP değerine sahip. Ekran üzerinden parmak izi sensörün ile geliyor. Dahili depolama alanı: 64 GB (512 GB’ ye kadar arttırılabilir) ile geliyor.

Samsung Galaxy A90’ın 10 Nisan Çarşamba günü düzenlenecek lansman etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Basına sızdırılan bilgilerin, haber niteliği taşıdığını, tabi ki gerçek cihaza kıyasla farklılık gösterebileceğini tekrar hatırlatmak gerekir.