Geçtiğimiz hafta Unpacked etkinliğinde Galaxy S10 serisi ve Galaxy Fold’u tanıtan Samsung, Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresinde de Galaxy A50 ve A30 modellerini tanıttı. Bu videomuzda Samsung Galaxy A30’a yakından bakalım.

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Samsung Galaxy A30 ön inceleme | Yeni A serisi geldi!

Akıllı telefonlarda çerçevesiz ekranların ortaya çıkması ve yayılması oldukça hızlı olmuştu. Bu dönüşümün öncülerinden olan Samsung, kendi ekosistemi için tam entegrasyon sağlayan yeni modellerini ortaya çıkarttı. Önden bakıldığında neredeyse aynı olarak görünen cihazların ekran boyutları da 6.4 inç.

Her iki cihazda 6.4 inç Super AMOLED Sonsuz-U ekrana sahip olurken, bu ekranların üstüne adından anlaşılacağı gibi U şeklinde çentik bulunuyor. Bu çentikte telefonların ön kamerası bulunurken, oldukça ince çerçeve tasarımını bizlere sunuyor.

Samsung Galaxy A30 özellikleri

Samsung Galaxy A30’un arka tarafında çift kamera modülü bulunuyor. Ana kamera görevinde olan 16 MP çözünürlüğün deki sensör, f/1.7 diyafram açıklığına sahip. Telefonlarımızda kullandığımız portre modunun fotoğraflarımıza uygulanması için çalışan 5 MP çözünürlüğün deki derinlik algılayıcı kamera olarak görev yapan sensör ise ana kameraya eşlik ediyor.

Samsung Galaxy A30’da Exynos 7604 yonga seti bulunuyor ve bu yonga seti gücünü 4 GB RAM ve 64 GB depolama yeteneğinden alıyor. Ayrıca cihazın 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip bir versiyonu da bulunuyor. Enerjisini 4000 mAh kapasiteye sahip bataryadan alan cihaz, hızlı şarj desteğine sahip.

Mart ayı içerisinde raflarda yerini alacak telefonların fiyatları konusunda henüz bir bilgi verilmedi ama diğer A serisi telefonlardan daha ucuz olacağı bilgisi bizlere söylendi.