Medion Signium 14 S1 incelemesiyle karşınızdayız. 27.000 TL fiyatıyla OLED ekran imkanı sunan ve Intel Core 5 120U işlemcisiyle gelen magnezyum kasalı laptop, fiyat-performans dengesinde oldukça iddalı modellerden biri haline geliyor.
Medon Signium 14 S1 Güncel Fiyat Bilgisi İçin:
Medion Signium 14 S1 (MD600002) Teknik Özellikleri:
- Renk: Galaksi Grisi
- Malzeme: Magnezyum & Alüminyum
- Boyut: 30,9 x 21,8 x 1,6 cm
- Ağırlık: 1 kg
- Klavye: Arkadan Aydınlatmalı Klavye
- Ekran: 14 inç 2880 x 1800 piksel OLED 120 Hz, 8 bit, 400 nit
- İşlemci: Intel Core 5 120U
- Grafik: Intel Graphics
- Bellek: 16 GB (2x 8 GB) 3200 MHz DDR4
- Depolama: 512 GB M.2 Gen 4 SSD
- Kablosuz Ağ: Intel Wi-Fi 6 AX101, Bluetooth 5.3
- Ses: 2 Hoparlör (Sound Blaster)
- Kamera: HD Kamera + Kızılötesi (Windows Hello)
Medion Signium 14 S1 (MD600002) Fiziksel Bağlantılar:
- Sol
- 1x HDMI v1.4
- 1x USB 3.2 Gen 1 Tip-A
- 2x USB 3.2 Gen 1 Tip-C
- Sağ
- 1x Kensington Kilidi
- 1x USB 2.0 Tip-A
- 1x USB 3.2 Gen 1 Tip-A
- 1x 3,5 mm Ses Jakı